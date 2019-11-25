По следам Панина: Колдуна с накрашенными губами и в колготках сняли в центре города

Эти кадры были сделаны во время большого европейского автопутешествия Дмитрия Колдуна. Маршрут пролегал через Белоруссию, Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию и Францию. Артиста позвало в дорогу желание снять красивый клип на песню "Пес бродячий". Толерантная Европа для этого очень подходила.
"Я понимал, что это должна быть романтическая история, но с очень нервной внутренней линией. Мелодрама с яркими элементами психологической манипуляции" – рассказал Колдун. Так появилась история брутального телохранителя и его подопечной, наполненная внутренней борьбой между попытками совратить героя и его профессиональным долгом.
В старинном замке во французской провинции Коньяк была снята одна из самых пикантных сцен. Юная соблазнительница обезоружила бодигарда при помощи транквилизаторов, надела на него чулки и парик, сделала провокационные фотоснимки.
Технически клип "Пес бродячий" снимался как кино. В ролике намеренно нет графики – лишь четкая сюжетная линия, выстроенная драматургия и хорошая актерская игра главных героев. По признанию 34-летнего Дмитрия Колдуна, было отснято такое количество материала, которого хватило бы на полноценный фильм.
Напомним, что несколько лет назад актер Алексей Панин тоже был снят в женских чулках и белье. Правда, это была не часть творческого процесса – в таком вызывающем виде он прогуливался по улицам города. Теперь поклонники спорят, на ком из мужчин эффектнее смотрятся предметы интимного дамского гардероба. Явно побеждает молодость.
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