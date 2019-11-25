По следам Панина: Колдуна с накрашенными губами и в колготках сняли в центре города

Дмитрий Колдун был участником "Фабрики звезд – 6", выступал на "Евровидении", перевоплощался в шоу "Точь-в-точь!". А еще он очень любит эпатаж и провокации. То даст концерт для разгоряченных посетителей гей-сауны, то предстанет перед поклонниками в колготках, с накрашенными губами и в парике...

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