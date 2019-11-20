"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину

"Тянет сердце руки любви, любви, //У людей причуды свои, свои", – поет Алла Пугачева. Причудам Алексея Панина остается только удивляться. Да и тянутся к нему во время любви чаще ноги, а не руки. Как же удается такому стройному телу извращенца умещать огромные органы? Об этом корреспондент "Дни.ру" спросил у практикующего проктолога.



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