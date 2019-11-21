"Задействуете дырки носа и ушей": сексопатолог научил Панина ярким экспериментам в постели

Для начала анекдот. Встречаются две соседки, одна другой рассказывает: "Представляешь, выхожу вечером в подъезд, а на площадке какой-то парень девушке в лицо членом тычет! Хорошо, что хоть в рот попал, а если бы в глаз?!" Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки....



"Все три дырочки у Тани были рабочие, и распечатал их именно я", – рассказывал другу герой фильма Алексея Федорченко "Овсянки". Кто распечатал Алексея Панина и как давно, он, наверное, и сам уже не помнит. Да и важно ли? Интереснее, что артист еще не полностью постиг возможности своего постоянно желающего любви организма.

О том, насколько глубоко и проникновенно во всех смыслах мужчины и женщины любят лауреата Госпремии России, страна узнала давно. По Интернету гуляет видео, на котором известный актер принимает в себя руки и ноги. На животе, на спине, в гинекологическом кресле, со смазкой и без – Алексей Панин любит крепкий, хороший фистинг. От него он стонет, матерится и почти теряет сознание в блаженстве.

Но сексопатолог говорит, что можно поэкспериментировать, не зацикливаясь на привычных способах получать удовольствие от секса. "Каждый вид секса имеет свое название, – рассказал "Дни.ру" профессиональный сексопатолог. – Интрамамморальный (между грудей), аурикулярный (за ушную раковину), интратибиальный (между лодыжками), поплитеальный (под коленкой), интрафеморальный (между бедер), интрапедальный (между ступней)".

"В последнее время набирает моду так называемый назальный секс, т. е. секс через или в нос, – продолжает специалист. – И я бы посоветовал Алексею обратить на него внимание. Органы дыхания традиционно не относятся к эрогенным зонам, но многих дико заводит, когда пенис совершает характерные движения возле носа. Проникновение внутрь, конечно, затруднено – никакие ноздри не выдержат натиска, и поступательное движение будет вынуждено уходить вдоль крыльев носа. А вот это нам как раз и нужно. Для мужчины в назальном сексе главное – нежность, а для женщины – экзотический массаж лица. Схожая техника, кстати, и при попытках проникнуть в ушную раковину".

Сексопатолог предупредил, что подобные опыты могут быть очень опасными и их нельзя проделывать без подготовки. Впрочем, Алексею Панину не привыкать.