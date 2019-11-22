"Стыдно об этом вспоминать": Подольская рассказала о грехах молодости

По словам Натальи, ее знакомство со спиртным произошло еще в школе. Перед дискотекой она и ее подруги распивали водку в подъезде. Будущей жене Владимира Преснякова было всего 15 лет.
"Что со мной было это словами не передать, мне очень стыдно об этом вспоминать, и моя прекрасная добрая мама очень здорово отреагировала – посмотрела на меня так, что мне захотелось сгинуть с этого света навсегда", – поделилась знаменитость.
По словам артистки, спиртные напитки не должны завладевать жизнью человека. Алкоголизм, по ее мнению, – это болезнь, которую необходимо лечить.
Жена Владимира Преснякова поведала, что не призывает полностью отказываться от спиртного, однако всегда надо знать меру. Наталья уверена, что в современном мире есть множество других радостей. Артистка посоветовала заниматься спортом и правильно питаться.
Часть подписчиков поддержала знаменитость, другие же уверены, что алкоголизм не является болезнью. "Никакое это не заболевание.......алкоголизм. ......придумали. Это распущенность ......распущенность "орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила одна из подписчиц Натальи Подольской.
Артистка позволила себе не согласиться с мнением обывательницы. "Это болезнь очень страшная", – написала ей Наталья Подольская.
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