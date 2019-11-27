Появившейся из небытия Ветлицкой вынесли жесткий вердикт

Финалист "Битвы экстрасенсов" раскрыл причины возращения артистки на сцену после долгих лет, проведенных в Испании. готова вернуться на сцену. 55-летняя звезда 90-х вновь хочет почувствовать себя звездой, поэтому даст два концерта в октябре следующего года.
Александр Кинжинов признался, что с детства помнит хиты Натальи Ветлицкой. Таролог отметил, что былой славы певице вряд ли удастся снискать.
"В некоторых источниках говорится, что Наталья уже заключила контракт с крупной продюсерской компанией в России. Получится ли, вопрос другой. Время меняется, меняются и предпочтения публики, хотя и у "старой школы" есть свои почитатели", – цитирует экстрасенса Teleprogramma.pro. Высказался Кинжинов и по поводу причин возвращения исполнительницы.
"Наталья Ветлицкая соскучилась по сцене, аплодисментам, славе. Имеет место быть и материальный интерес", – заключил экстрасенс. Ранее звезда в интервью Андрею Малахову рассказала о зверствах первого мужа, болезни матери и своей единственной дочери Ульяне.
Как писали "Дни.ру", Наталья Ветлицкая призналась, что появление ребенка не сделало ее счастливой. Все эти годы артистка занималась недвижимостью.
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