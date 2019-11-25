"Мертвецы вылезают": Малинин дерзко припечатал вернувшуюся Ветлицкую

Наталья Ветлицкая вернулась из Испании в Россию и уже объявила о концертах. Жанна Агузарова спела в Кремле. О появлении артисток высказался певец Александр Малинин.

В отечественный шоу-бизнес врываются давно забытые артисты. Так, на днях певица Наталья Ветлицкая дала откровенное интервью Андрею Малахову. А еще она завела "Инстаграм", в котором опубликовала несколько свежих фото и объявила о концертах, запланированных на 2020 год. Также Жанна Агузарова спела на юбилейном концерте группы Стаса Намина "Цветы". Не остался в стороне и певец Александр Малинин. Артист давно проживает в Германии, но в России, где его очень любят, бывает регулярно.

К возвращению Натальи Ветлицкой и Жанны Агузаровой исполнитель отнесся положительно. "Мертвецы вылезают", – со смешком сказал Александр Малинин. Он отметил высокий статус Жанны. "Вы не представляете, как мы зажигали в 80-ые. Жанна была популярная такая... Она шла по зимнему снегу, а за ней следы ели поклонники. Поэтому ее могут пригласить и за пять миллионов, потому что она суперзвезда", – заявил популярный исполнитель.

Александр Малинин отметил, что в свое время бывал в гостях у Жанны Агузаровой. "Дружили, ходили друг к другу в гости. Жанна очень такая... особенный человек. Ну, она всегда была оригинальной", – отметил артист в беседе с журналистами передачи "Ты не поверишь!".

На вопрос репортеров о том, сильно ли изменилась Жанна Агузарова за прошедшие годы, Александр Малинин дипломатично ответил, что со всеми происходят метаморфозы. "Посмотрите, какой я стал красавчик. Любо-дорого посмотреть. Как только начинаешь стареть, то морщины напрягают. Если слесарем работаешь, то, конечно, внешность тебя не особо волнует", – рассудил певец. В заключение, высказываясь об артистах из так называемой старой гвардии, Александр Малинин дерзко объявил: "Мы из того поколения, что палкой со сцены не выгонишь".