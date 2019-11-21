"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой

Ульяна появилась на свет, когда Наталье было уже 40 лет. Рожала российская звезда во Франции. После Ветлицкая и ее малышка переехали в Испанию. Артистка хотела, чтобы ее единственная наследница выросла в другом менталитете. О том, кто является отцом девочки, певица не говорит.
Наталья Ветлицкая не скрывает, что появление ребенка не сделало ее счастливее. Теперь артистка постоянно чувствует тревогу.
"Может быть я не такая как все женщины, может быть я неправильная. Я детей не хотела. Мне казалось, что это дикая ответственность и это адски обременительно. Дети – это жесть, конечно, просто это испытание такое конкретное. Но после рождения вся твоя жизнь меняется, ты уже себе не принадлежишь, ты сходишь с ума, ты боишься каждую секунду, не дай Бог с ней что-то случится. Но мне рождение ребенка счастья не принесло", – сказала Наталья Ветлицкая на съемках ток-шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".
Добавим, что артистка не хочет публичности для Ульяны. Звезда только один раз опубликовала фото дочери в соцсетях. Девушка похожа на свою знаменитую родительницу. Наталья Ветлицкая говорила, что в школе Ульяну травят из-за известной фамилии.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Не делает куни
Волосы на Влагалище.
Секс Брат и сестра
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Шкура
Задай вопрос Виктору Сухорукову