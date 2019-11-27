Муцениеце с большим животом сняли в секс-шопе

В "Сторис" личного "Инстаграм" артистка опубликовала снимок. Она позирует на фоне стеллажей с фаллоимитаторами. Агата Муцениеце пристально смотрит в объектив камеры и обнимает руками большой живот.
Как оказалось, знаменитости досталась роль беременной девушки в фильме Оксаны Михеевой "Скелет". Агата Муцениеце работает над картиной вместе с Марией Голубкиной, Олесей Судзиловской, Михаилом Пореченковым, Анной Чуриной, Андреем Мерзликиным.
Отметим, что Агате в роль будущей матери вжиться было несложно, ведь сама она уже дважды мама. У артистки подрастает семилетний сын Тимофей и трехлетняя дочь Мия. Знаменитость родила отпрысков от любимого мужа актера Павла Прилучного.
Ранее в интервью Агата Муцениеце признавалась, что супруг настаивает на третьем малыше, однако вновь стать матерью она не готова. По мнению актрисы, ребенок – это большая ответственность. Детей мало только одевать и кормить, им необходимы любовь, внимание и поддержка. Учитывая, что у артистки и ее мужа плотный рабочий график. Найти время для еще одного ребенка пока тяжело.
Между тем Агата Муцениеце не отрицает, что когда-нибудь она созреет для третьей беременности. Тем более, загородный дом, в котором она живет с семьей, позволяет обустроить еще одну детскую.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Кто в шоу-бизнесе гей?
Всем дуракам посвящается
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа