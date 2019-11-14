Тимати спустил миллионы на ужин с Джастином Бибером

Теперь отведать сочных бургеров можно и в Лос-Анджелесе. Там накануне состоялось торжественное открытие заведения Тимура Ильдаровича. Чтобы привлечь как можно больше внимания к событию, шоумен позвал популярных американских звезд.
Среди них оказался поп-R&B-певец Джастин Бибер. Ходят слухи, что появление артиста на различных мероприятиях в формате пиар-хода стоит космических денег. При этом слащавый музыкант даже не пытался скрыть свое пренебрежительное отношение к происходящему.
Зато Тимати светился от радости. И, конечно, не забывал широко улыбаться, глядя в лицо обнаглевшему молодому исполнителю. Ведь в любой момент Бибер мог просто развернуться и уйти.
Кстати, Джастин явился не один. С ним приехала его супруга Хейли Болдуин. Но из машины девушка так и не соизволила выйти, сообщает "Экспресс газета". Видимо, это связано с тем, что ей гонорар за рекламу не предложили.
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