"Все! Уже чисто": Пугачева проконтролировала уборку шестилетних Лизы и Гарри

Наследники певицы и юмориста помогали наводить порядок на кухне. Лиза вооружилась веником, а ее брат Гарри пылесосом. За процессом следила мать Алла Пугачева.
"Все! Уже чисто", – сказала детям артистка, а после предложила пообедать.
В ответ знаменитость услышала отказ. Лиза заявила, что ни она, ни ее брат не сядут за стол пока не закончат уборку. После малышка обнаружила на полу крошки. Она собрала их веником, а после попросила Гарри убрать все пылесосом. Сын Пугачевой и Галкина быстро справился с задачей.
Отметим, что видео, на котором Лиза и Гарри хозяйничают дома, в личном "Инстаграм" опубликовал супруг Аллы Борисовны. Подписчики юмориста похвалили ребятишек за любовь к чистоте.
В комментариях к публикации близкий друг знаменитого семейства дизайнер Игорь Гуляев по достоинству оценил усердие двойняшек. "Ну, какие же они у вас сладкие", – добавил кутюрье. Отметим, что сам Максим Галкин сообщил, что его отпрыски всегда помогают по дому.
Напомним, Алла Пугачева и ее семья живут в роскошном замке в подмосковной деревне Грязь. Дети Примадонны Гарри и Лиза ходят в специализированный детский сад, где малышей обучают французскому языку его носители. Все уроки проходят в форме игры. Дети также танцуют, поют в хоре, по желанию могут брать уроки музыки. Плюс ко всему у двойняшек есть гувернер-француз, выпускник Сорбонны, который приезжает к ним для занятий на дом. Отметим, что воспитывать наследников Алле Пугачевой и ее мужу помогают две няни, которые тоже проживают в замке.
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