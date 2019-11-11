"Прирожденный педагог": дочь Галкина очаровала россиян

В ролике, который появился в социальных сетях, Лиза и Гарри ведут спор о русском языке. Дочь Примадонны настаивает на том, что прилагательное "голодный" имеет краткую форму как мужского, так и женского рода, в то время как ее брат утверждает, что это слово обладает только краткой формой мужского рода.
В конце концов девочке удается убедить своего оппонента. Однако между ними тут же разгорается новый конфликт. Малыши не могут решить, к какому роду относится существительное "муха". "Род в русском языке и половые признаки мухи", – коротко озаглавил видеозапись Максим Галкин.
Многие пользователи признались, что были очарованы знаниями Лизы. "Логика железная у Лизы!", "Русский на высшем уровне!", "Лиза – прирожденный педагог! Доступно и понятно объяснила род", "Что за прелесть", – делились мыслями комментаторы.
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