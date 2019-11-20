"С бодуна?": Пугачева стыдливо прикрывала опухшее лицо

Появление Аллы Пугачевой в Кремле на юбилее группы "Цветы" для многих стало неожиданным, поскольку в афише она заявлена не была. Но певица не могла не поддержать своего давнего друга Стаса Намина и вышла в финале концерта. Правда, выглядела она неважно.

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