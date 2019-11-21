"Дети-амфибии": двойняшки Галкина и Пугачевой поразили неожиданными талантами

В личном "Инстаграм" супруг Аллы Пугачевой опубликовал свежее видео. В кадре дочь знаменитостей Лиза плещется в прозрачном бассейне в маске и ластах.
Девочка с легкостью проплывает через кольцо, установленное на дне, а после с удовольствием позирует на камеру. "Сирена, Сирена, Сирена, / Я – море, и волны, и пена, / Сирена, Сирена, Сирена, / Я – сила та, что от земли / Вдаль отправляет корабли", – звучит голос Аллы Борисовны на фоне.
В конце ролика появляется сын Пугачевой и Галкина, Гарри. Мальчик показывает, что не уступает в умении плавать сестре. Ребенку удается проплыть сразу через два установленных на расстоянии друг от друга кольца.
"Дети-амфибии. Мама поет, дети плывут, папа снимает 😊", – подписал видеозапись довольный Максим Галкин.
"Каждый дополняет друг друга – это и есть Семья👍😘👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Завораживающе 😻", "Русалочка😍😍😍😍😍", "Чудо! Лизочка! Артистка и на суше и под водой ! Умничка ! 😍", "Очень круто плавает,Ихтиандр позавидует", "Лиза круто плавает, АБ круто поет, а Максим круто снимает!👏👏👏", "Вауууу. Золотая рыбка. Детки загляденье ❤️", – отреагировали на видеозапись пораженные подписчики Максима Галкина.
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