Отравленная мать Дианы Шурыгиной загремела в больницу

Пациентку доставили с повреждением тканей на лице. У нее оказалась разбита бровь.
По предварительным данным, родительница инстадивы пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает Teleprogramma.pro. В связи с чем у женщины диагностировали отравление.
Врачи оказали пьяной Наталье всю необходимую помощь. После тщательного медицинского обследования мать Шурыгиной отпустили домой.
Отметим, 20-летняя была замужем. Она связала себя крепкими узами с телеоператором Андреем Шляниным, который старше девушки на 12 лет. Молодые люди прожили в браке два года.
Накануне в Сети появилась информация о разводе супругов. По словам звезды, это решение они приняли обоюдно.
Как писали ранее "Дни.ру", причиной такого поворота событий послужило ничто иное, как скука. Шурыгина заявила, что их отношения перешли на стадию бытовухи.
Популярные темы форума
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
Я приехала в Москву за богатым
Как думаете, я дура?
Писаюсь
Лиона навсегда!!!