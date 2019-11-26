Гагарина оправдалась на Первом канале за нелепый провал

Певица побывала на вечернем шоу Ивана Урганта и пояснила, что с ней произошло. По словам звезды отечественного шоу-бизнеса, она всегда жутко волнуется и от избытка чувств несет бред. Именно это и случилось на концерте в Калининграде.
"Был роскошный концерт, он только начинался. Я вышла и хотела сказать: "Я вас люблю!", а сказала: "Вы моя люблю!" Потом думаю: Господи, да что ж такое! Ну ладно, пусть так и будет: "Вы моя люблю, Краснодар!" И я после этого сказала: "Господи, смените певицу, сейчас я позову новую", – с улыбкой рассказала Гагарина.
Как напоминает газета "Комсомольская правда", выступление звезды состоялось 5 октября 2019 года. Мероприятие прошло в "Янтарном" на Сельме.
Ранее выяснилось, что Полина Гагарина не только прекрасная певица, но и блюститель нравственного порядка. На проекте "Голос" исполнительница пристыдила Дмитрия Нагиева.
Когда две вокалистки обнимались после выступления, ведущий шоу пристроился к девушкам и схватил одну из них за бедро. "Что Вы себе позволяете, Дмитрий? Я все видела!" – закричала певица. Пойманный с поличным Нагиев поспешил сменить тему.
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