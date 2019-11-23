Гагарина пристыдила Нагиева за разврат в эфире Первого канала

В рамках музыкального конкурса начались поединки – участники выступают дуэтами, и в итоге, по условиям конкурса, один из пары покидает проект. Первыми на сцену шоу "Голос" вышли Лилия Вельтман и Ольга Уразгалиева. Девушек представила Полина Гагарина.
Исполнив номер, Лилия и Ольга обнялись на сцене. Внезапно к ним пристроился ведущий Дмитрий Нагиев. Шоумен не смог сдержаться: откровенно схватил Вельтман за бедро.
Увидев развратные действия Нагиева, Гагарина поспешила высказаться. "Что вы себе позволяете, Дмитрий? Я все видела!" – закричала певица.
Пойманный с поличным ведущий шоу "Голос" поспешил перевести тему. Отметим, что Лилия и Ольга произвели впечатление не только на Дмитрия. Другие наставники тоже отметили участниц. Говоря о ярких костюмах вокалисток, Сергей Шнуров, например, признался: "Я думал, что они отвлекут меня".
После Дмитрий Нагиев дал слово Валерию Сюткину. Ведущий шоу "Голос" пошутил, что наставник на наряды участниц давно не отвлекается. "Девушки, за которыми я ухаживал, потихоньку начали умирать", – ответил остротой Сюткин. Добавим, что наставница выступивших участниц шоу "Голос" Полина Гагарина сделала свой выбор в пользу Лилии Вельтман.
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