Гагарина назвала неожиданное условие для рождения третьего ребенка

Полина Гагарина дала откровенное интервью. Она рассказала о муже, фотографе Дмитрии Исхакове, и детях Андрее и Мии.

Уже пять лет Полина Гагарина счастлива в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Два года назад у них родилась дочь Мия. Беременность Полина старательно скрывала чуть ли не до родов: перестала выходить в свет, не давала интервью, не выступала. До сих пор певица не показывает лицо дочери публике, но с удовольствием о ней рассказывает.

Полина считает Мию большой хулиганкой. "Строит меня конкретно. Я всецело в ее подчинении. При этом у нас безусловная, безапелляционная любовь. Она – моя душа", – призналась Гагарина. Она отметила артистичность дочери, прекрасное чувство ритма и способность быстро развиваться.

"Говорить начала в год и четыре месяца. Именно говорить. Причем такие вещи, что люди на улице отпрыгивали и спрашивали: "А сколько ей лет?" Она очень быстрая, юморная, способная, как мне кажется, к языкам. В нее надо будет вкладывать все, что возможно. У дочки феноменальная память: наизусть читает "Мойдодыра" и "Муху-Цокотуху". Мы сами с мужем в шоке, поэтому просто наблюдаем", – со смехом рассказала артистка.

От первого брака у Полины Гагариной подрастает сын Андрей. Ему уже 12 лет. Помимо учебы в школе, он занимается английским языком, ходит в бассейн и музыкальную школу. Певица считает его талантливым пианистом. "Вообще дети у меня фантастические. Это моя сила, опора и смысл", – заверила исполнительница.

Полина Гагарина не исключает, что может родить и третьего ребенка. Но при условии, крайне необычном. "Хочется, конечно, еще детей, особенно глядя, как быстро они растут. Но при условии, что муж носит девять месяцев, а я потом рожаю. Идеальный вариант! Было бы очень удобно. Ведь ему не надо быть на сцене. Ему надо фотографировать и ходить с камерой, а это легко можно делать, будучи беременным, согласитесь? А вот я так не могу. В этом дилемма", – цитирует певицу Teleprogramma.pro.