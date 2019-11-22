Полина Гагарина оставила позади Валерия Сюткина и Сергея Шнурова в гонке за победу в "Голосе"

Несмотря на то, что к Полине Гагариной участники шли без особо энтузиазма, именно у нее самый высокий коэффициент победы – 4,8. Возможно, на это повлияла одна из участниц команды артистки – Ива Тодорова. Талантливая девушка пела в болгарском "Голосе" и сейчас выступает в клубах под псевдонимом IVA. Солистка очень отличается от других за счет своей харизмы, профессиональной подачи и, конечно, тембра голоса.
Второе место между собой разделили команды Валерия Сюткина и Константина Меладзе. По данным российских букмекерских контор, вероятность их победы составляет – 3,1. Все фанфары в их коллективах тоже достались девушкам: Анастасии Юст из Абакана и Елизавете Шалубе.
И, наконец, самый маленький коэффициент оказался у Сергея Шнурова. Это странно, так как именно к нему стремились попасть почти все конкурсанты. Поэтому, казалось бы, у лидера "Ленинград" сформировалась одна из сильнейших команд. А, значит, и шансы на победу должны быть выше. Но букмекеры посчитали иначе и поставили ему коэффициент – 3,85.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Не делает куни
Секс Брат и сестра
Волосы на Влагалище.
С китайцем или с негром?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Шкура
Женщина рак