Полина Гагарина оставила позади Валерия Сюткина и Сергея Шнурова в гонке за победу в "Голосе"

На шоу "Голос" подошел к концу первый этап – слепые прослушивания. Теперь все наставники сформировали себе полноценные команды и готовы идти в бой.

Несмотря на то, что к Полине Гагариной участники шли без особо энтузиазма, именно у нее самый высокий коэффициент победы – 4,8. Возможно, на это повлияла одна из участниц команды артистки – Ива Тодорова. Талантливая девушка пела в болгарском "Голосе" и сейчас выступает в клубах под псевдонимом IVA. Солистка очень отличается от других за счет своей харизмы, профессиональной подачи и, конечно, тембра голоса.

Второе место между собой разделили команды Валерия Сюткина и Константина Меладзе. По данным российских букмекерских контор, вероятность их победы составляет – 3,1. Все фанфары в их коллективах тоже достались девушкам: Анастасии Юст из Абакана и Елизавете Шалубе.

И, наконец, самый маленький коэффициент оказался у Сергея Шнурова. Это странно, так как именно к нему стремились попасть почти все конкурсанты. Поэтому, казалось бы, у лидера "Ленинград" сформировалась одна из сильнейших команд. А, значит, и шансы на победу должны быть выше. Но букмекеры посчитали иначе и поставили ему коэффициент – 3,85.