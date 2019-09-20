"Иногда надо": битый Корчевников высказался о рукоприкладстве в семье

Музыкант и автор-исполнитель Олег Митяев стал гостем шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" знаменитость рассказала о родителях.

Отец Митяева работал на Челябинском трубопрокатном заводе. Его мать подрабатывала прачкой и поваром. Артист признался, что был очень шаловливым ребенком, часто проказничал. За проделки его всегда сурово наказывали. Как-то, играя с ножом, он испортил дверь и разбил три окна дома.

В студии ток-шоу "Судьба человека" Митяев отметил, что мать лупила его всем, что попадется под руку. Вокалист сказал, что не держит на родительницу зла, более того, он очень ее любит.

Борис Корчевников добавил, что тоже рос в строгости. Будущему шоумену часто доставалось за непослушание.

"Меня тоже мама била в детстве. Я тоже ее очень люблю. Это ответ ювенальщикам всем нынешним. Мамы должны сами решать, как воспитывать детей. Иногда надо очень строго, тем более с такими как мы, которые ножи метают дома", – высказался ведущий шоу "Судьба человека".

Также Митяев поведал, что до 30 лет не прикасался к выпивке. Страшный пример отца отвадил Олега от алкоголя.

"Я видел, что пьяный отец приходит. Иногда говорят: "Иди, там твой отец напился, иди забирай его". И мне так стыдно было идти, вести его. Сейчас я понимаю, что человек, который родился в деревне в Курской губернии, где земляные полы и самогонка из буряка, где послевоенное тяжелое время. Он работал 35 лет в горячем цеху. Ты понимаешь: ну какая радость у человека? Должна быть хоть какая-то радость? Я сейчас ему прощаю все эти выпивки, потому что он был человек добрый, он не обижал", – вспомнил артист в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека".

Отец Олега Митяева умер из-за проблем сердцем, довольно рано – в 54 года. Тяжелая работа на заводе подорвала здоровье родителя вокалиста, тот, к слову, был награжден медалью "За трудовую доблесть". "Умер во сне. Это Господь Бог ему сделал подарок", – рассказал Олег Митяев в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека".