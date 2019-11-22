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"Нечего ей делать в России": объявившую о возвращении Ротару крепко приложили

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Не так давно известная певица София Ротару объявила о возвращении в Россию с концертами. Впрочем, как оказалось, не сильно-то ей рады в нашей стране. Эксперт прокомментировал ситуацию.
прочитано 269 раз
Ранее ведущая "Песни года" Ангелина Вовк уже высказывалась о том, что певице нечего делать в России после ее поведения на Украине. Этого же мнения придерживается и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.

"Полностью поддерживаю позицию Ангелины Михайловны Вовк, долгие годы бессменной ведущей "Песни года". Нечего Ротару делать в России после ее прошлогоднего отказа ехать в Россию на "Песню года" и еще заявила о финансировании украинской армии", – высказался эксперт.

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Он подчеркнул, что мероприятие может успешно состояться и в этом году, без участия украинской певицы. Кроме того, Манукян считает, что после поддержки Ротару антироссийских настроений ее стоило бы лишить звания народной артистки. По мнению эксперта, она попросту недостойна такого статуса на территории России.

"Звания народной артистки СССР она больше не достойна после подобного недружественного поведения в отношении России, которая является правопреемницей Советского Союза. Я считаю, что нужно игнорировать любые ее концерты и выступления, раз уж у нее самой совести не хватает больше не приезжать в Росиию и здесь зарабатывать", – отметил Вадим.

Автор: 22 ноября 2019, 00:09
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Что годы сделали с Ротару

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