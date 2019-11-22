"Нечего ей делать в России": объявившую о возвращении Ротару крепко приложили

"Полностью поддерживаю позицию Ангелины Михайловны Вовк, долгие годы бессменной ведущей "Песни года". Нечего Ротару делать в России после ее прошлогоднего отказа ехать в Россию на "Песню года" и еще заявила о финансировании украинской армии", – высказался эксперт.
Он подчеркнул, что мероприятие может успешно состояться и в этом году, без участия украинской певицы. Кроме того, Манукян считает, что после поддержки Ротару антироссийских настроений ее стоило бы лишить звания народной артистки. По мнению эксперта, она попросту недостойна такого статуса на территории России.
"Звания народной артистки СССР она больше не достойна после подобного недружественного поведения в отношении России, которая является правопреемницей Советского Союза. Я считаю, что нужно игнорировать любые ее концерты и выступления, раз уж у нее самой совести не хватает больше не приезжать в Росиию и здесь зарабатывать", – отметил Вадим.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Не делает куни
Волосы на Влагалище.
Секс Брат и сестра
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Шкура
Задай вопрос Виктору Сухорукову