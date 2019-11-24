Оскандалившаяся Ротару нашла в России защитника

Артист вступился за певицу. Он отметил, что смешивать творчество Софии Ротару с политикой неимоверно глупо.
"Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда", – цитирует Владимира Винокура НСН. По его словам, у таких исполнителей, как София Ротару, не бывает возраста.
Реакция Винокура последовала после слов главы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского в адрес Софии Ротару. Политик посчитал, что министерство культуры должно повлиять на ситуацию, при которой критикующие Россию артисты приезжают в страну на заработки. Сенатор высказался против создания черного списка, но посчитал лучшим ответом на такие выступления пустые места в зале.
В свою очередь концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров связал травлю против нее с политическим заказом. Это утверждение раскритиковал сенатор Алексей Пушков. Он считает, что россияне устали от гастролеров, приезжающих за деньгами и оскорбляющих Россию у себя дома.
Как писали "Дни.ру", София Ротару планирует приехать в Москву на съемки музыкальной премии "Песня года" и споет на фестивале "Легенды Ретро FM". Также она рассматривает предложения выступить на новогодних корпоративах.
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