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Шнуров пожаловался на проблемы со здоровьем

Сергей Шнуров. Фото: www.globallookpress.com
Лидер группы "Ленинград" выложил в "Инстаграм" стихотворение о том, что медики посадили его на диету. Сергей Шнуров признался, что причиной стали плохие анализы.
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"Радости в еде // Кончилися (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) Нету. // Самый худший день // Начинал диету", – написал музыкант. Он констатировал, что отныне пришел конец всяким дружеским посиделкам. Ведь теперь певец не может себе многого позволить.

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Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

"Ты меня не трожь, // Я не друг вам боле! // Врач сказал, – хорош // Пиво на футболе, // И шашлык в гостях. // От холестерина // Шкалит в емкостях //Сданная урина", - пожаловался Сергей Шнуров. "Никуда не день // Списочек в айподе. // Самый худший день, // Он ко всем приходит", – отметил артист.

Фолловеры оценили юмор автора. Многие стали давать исполнителю советы для скорейшего выздоровления. "Все там будем", "Это точно", "К доктору Курпатову, он поможет!", "Поздно пить Боржоми..." – прокомментировали публикацию Сергея Шнурова подписчики.

Напомним, ранее Сергей Шнуров прокомментировал роспуск "Ленинграда". Певец заявил, что может объявлять об уходе со сцены часто, но снова и снова возвращаться.

Как писали "Дни.ру", ранее лидер группы "Ленинград" рассказал о знакомстве со своей супругой Ольгой Абрамовой. Она младше Сергея Шнурова почти на 20 лет. "Сразу представилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу с длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что в принципе, если я – искусство, то должен быть искусствовед. То есть я – предмет исследования", – вспомнил первую встречу с девушкой Сергей Шнуров.

Автор: 25 ноября 2019, 05:42
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