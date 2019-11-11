Сергей Шнуров спровоцировал травлю молодой певицы

После выступления девушка попала в команду лидера группы "Ленинград". Как и полагается, по традиции, музыкант встал с кресла, подошел к исполнительнице для рукопожатия.
Этот жест спровоцировал жуткий конфликт. Девушку активно стали травить в Сети. Ее соотечественники обвинили Рагду в неприемлимом поведении, отметив, что она опозорила их нацию своим поступком. "Вас родители не учили тому, что нельзя с посторонними мужчинами обниматься? Раньше наших ингушек стороной обходили. И уважали, и боялись. А теперь плюнуть только осталось, до чего же вы нас опустили!", "Представьте себе, если бы мы на обычной улице наблюдали, как девушка-вайнашка пожимает руку постороннему мужчине! А тут – конечно, это же артистка, можно закрыть глаза. Стыдно!", – негодовали фолловеры с родины Ханиевой.
"Она позорит ингушей, да и всех горцев! С каких пор горянка может обниматься с посторонними мужчинами, жать им руки?", – написал взбешенный злопыхатель.
Напомним, 5 лет назад певица была участницей телешоу "Голос. Дети". Тогда она смогла занять лишь второе место, пообещав, что вернется за победой. Девушка свое слово сдержала.
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