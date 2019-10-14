Чем молодая жена зацепила Сергея Шнурова

Лидер группы "Ленинград" появился в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" не телеканале "Россия 1". Сергей Шнуров рассказал о знакомстве со своей молодой супругой.

Третья жена знаменитости Ольга Абрамова родом из Екатеринбурга. Девушка окончила МГУ, она младше Сергея Шнурова почти на 20 лет.

"Сразу представилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу с длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что в принципе, если я – искусство, то должен быть искусствовед. То есть я – предмет исследования", – вспомнил первую встречу с Ольгой Сергей.

Отвечая на вопрос о том, кто в доме главный, Шнуров выразил надежду, что в его семье "парламент". Между тем артист не исключил, что жена считает по-другому. По крайней мере, все, что касается семейного бюджета, решается коллегиально.

"Не то чтобы я абсолютно руковожу или она руководит — нет, такого нет. Это касается крупных трат. По мелочи каждый тратит любые деньги", – рассказал музыкант.

После Шнуров признался, что стал менее влюбчивым – из-за возраста. "Это обычное дело. Если какой-нибудь дед в 90 лет влюбчивый, то, скорее всего, он сексуальный маньяк", – рассудил лидер группы "Ленинград".

Сергей напомнил, что ему уже 46 лет. Если бы он в этом возрасте вел себя как в 20, это смотрелось бы нездорово.

Напомним, что с первой супругой Марией Исмагиловой артист познакомился еще в институте. В этих отношениях у Сергея Шнурова родилась дочь Серафима. Следующей возлюбленной стала Светлана Костицына, которая родила артисту сына Аполлона.

После певец пять лет крутил роман с актрисой Оксаной Акиньшиной, которой на момент знакомства было 15. Второй женой Сергея Шнурова была Матильда Мозгова. В прошлом году, спустя 11 лет отношений, они развелись.