Страдающий от смертельной зависимости Сергей Шнуров сорвался на мат

Исполнитель не хочет отказываться от курения и приготовления шашлыка на балконе. По его мнению, такие изменения не должны вступить в силу. Недовольство Шнуров выразил в стихотворной форме:
"В нашем городском поселке
Жизнь течет на лоджиях.
С мужиками курят телки,
Шашлыки свои жуя.
Нет другой тут развлекухи!
Как провесть нам свой досуг?"
Фолловеры не поддержали Сергея. Они напомнили, что в жилых домах регулярно случаются возгорания из-за непотушенной сигареты.
"Расскажите это тем, кто погиб при пожаре от окурков, и тем, кто жилья лишился", – упрекнула музыканта подписчица.
Судя по всему, исполнитель слишком зависим от пагубной привычки. Шнурова не останавливает и тот факт, что курение опасно для здоровья: по данным ученых, провоцирует рак легких.
Запрет на курение и приготовление шашлыка на балконе вступает в силу 1 октября. За нарушение правил будет введен штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. А если из-за брошенного окурка сгорит балкон или квартира, в отношении нарушителя будет возбуждено уголовное дело.
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