Россиянам предложили проучить ушлую Ротару

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский высказался по поводу желания Софии Ротару вернуться на российскую сцену. Сенатор отметил, что культура и искусство только на словах находятся вне политики, в реальности же все не так. Он отметил, что звезды из-за рубежа критикуют Россию, говорят, как у нас плохо, однако после этого приезжают к нам на заработки.
"У Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило на Украине", – рассудил законодатель.
Валерий Рязанский считает, что поклонники могут проучить распекающих Россию иностранных звезд. "Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале", – цитирует Главу социального комитета верхней палаты РИА Новости.
Напомним, что София Ротару может принять участие в "Песне года -2019". В прошлом году артистка отказалась выступать на музыкальном фестивале. Звезда прервала сотрудничество с Россией в декабре 2018 года. Тогда представители ушлой Софии Ротару ссылались на состояние здоровья исполнительницы, а также на напряжение между Москвой и Киевом.
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