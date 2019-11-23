Россиянам предложили проучить ушлую Ротару

Решение певицы Софии Ротару вернуться с концертами в Россию вызвало шквал эмоций у жителей страны. Страсти вокруг имени звезды не утихают несколько дней. Ситуацию даже обсуждают в Совфеде.

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский высказался по поводу желания Софии Ротару вернуться на российскую сцену. Сенатор отметил, что культура и искусство только на словах находятся вне политики, в реальности же все не так. Он отметил, что звезды из-за рубежа критикуют Россию, говорят, как у нас плохо, однако после этого приезжают к нам на заработки.

"У Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило на Украине", – рассудил законодатель.

Валерий Рязанский считает, что поклонники могут проучить распекающих Россию иностранных звезд. "Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале", – цитирует Главу социального комитета верхней палаты РИА Новости.

Напомним, что София Ротару может принять участие в "Песне года -2019". В прошлом году артистка отказалась выступать на музыкальном фестивале. Звезда прервала сотрудничество с Россией в декабре 2018 года. Тогда представители ушлой Софии Ротару ссылались на состояние здоровья исполнительницы, а также на напряжение между Москвой и Киевом.