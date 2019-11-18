Ротару придется вернуться в Россию из-за денег

В этом году в новогодние праздники на российском телевидении покажут выступления Софии Ротару. Знаменитость снимется в одном из любимых новогодних концертов наших соотечественников, который покажут на канале "Россия 1" 1 и 2 января 2020 года.
Наживется исполнительница и на поклонниках, которые приедут на концерты с ее участием из разных уголков России. Билетов на "Песню года" на 7 декабря осталось мало – в продаже только от шести тысяч рублей, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Кроме того, ожидается выступление Ротару 14 декабря на фестивале "Легенды ретро FM". Также певица рассматривает предложения о новогодних корпоративах в столице. Гонорар в этом сезоне – от 3,1 до 3,8 миллиона рублей. В эту сумму входит оплата транспортных расходов звезды с коллективом, проживания, а также самого концерта.
Один из менеджеров пиар-агентства подчеркнул: слухи о том, что рынок корпоративов упал раз в десять, преувеличены. "Другое дело, что артисты заявляют одну цену – например, 50 тысяч долларов. Но, когда клиент получает одобрение от артиста по дате, он может начинать торговаться", - отметил специалист. Он добавил, что многие артисты полетят за границу.
Напомним, в прошлом году София Ротару отменила выступление в "Песне года". Свое участие в главном концерте 2019 года она организаторам уже подтвердила. Как писали "Дни.ру", в конце 2018-го София Ротару прекратила выступать в России. Артистка всерьез опасалась действий украинских радикалов. Позже певица все же приняла решение порадовать россиян своими композициями.
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