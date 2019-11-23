"Роковая красотка": Старшенбаум прикрыла обнаженную грудь

В кадре артистка позирует в брючном костюме песочного цвета. На голове у звезды кино и сериалов массивная шляпа. Интересно, что Анна Старшенбаум решила не надевать бюстгальтер: она прикрыла обнаженную грудь, накинув на плечи жакет.
Интернет-обыватели от внешнего вида артистки пришли в восторг. Они принялись слагать хвалебные оды в комментариях.
"Красивый животик💋🧡🌹😍👼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хороша😍", "Красой твоей я поражен, но с головой не искушен 🎩", "Фигура шик 🔥🔥🔥 Аня красотка 😍", "Что будет, если поцеловать посередине животика😍😁😁😁😁", "Такой стройняш) когда ноги вместе поставили, брюки не слетели? ))", "Девушка гриб))", "Бомба❤️","Роковая красотка👌😘", – писали Анне Старшенбаум поклонники.
Отметим, что актриса любит демонстрировать стройную фигуру. Не так давно она приняла участие в пикантной фотосессии. Знаменитость позировала в воде абсолютно обнаженной. Удивительно, но фотографии получились совсем не пошлыми.
Между тем многие обращают внимание на стройную фигурку 30-летней звезды кино и сериалов. Поклонники часто спрашивают Анну Старшенбаум, как ей удается держать себя в такой форме.
Артистка как-то поделилась секретом стройности. По словам звезды, она в какой-то момент изменила питание. Знаменитость исключила из рациона сахар, мучное, животные белки и продукты, напичканные "химией".
"Да, прямо вот так жестко. Сейчас 70% моего рациона составляют свежие овощи и фрукты, остальные 30% делят между собой пророщенные семена, крупы и орехи. Также я фанатка доставки еды. Есть очень крутые программы питания на любой вкус. Я заказываю постное меню", – рассказывала Анна Старшенбаум ранее.
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