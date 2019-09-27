"Морская нимфа": мокрая Старшенбаум привела россиян в дикий экстаз

Звезда сериала "Психологини" Анна Старшенбаум порадовала своих поклонников пикантным фото. Девушка снялась в откровенной фотосессии.

Актриса позировала, находясь в подкрашенной воде. Ради эффектного кадра девушка полностью обнажилась. Впрочем, даже хейтеры, которые по своему обыкновению любят набрасываться на каждую публикацию знаменитости, отметили, что снимок выглядит нисколько не пошло. Скорее чувственно и эротично.

Сама же Старшенбаум подписала фото, размещенное на личной странице в социальной сети "Инстаграм" так: "Когда мне будет много много лет ...) Я буду смотреть на эти снимки и вспоминать тебя с любовью и благодарностью (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)".

Артистка поблагодарила фотографа, устроившего ей такой необычный, но при этом красивый фотосет. Кроме того, под другим снимком от того же мастера, девушка рассказала, что давно мечтала поработать с талантливым "художником от бога".

Поклонники "психологини" не обошли интересное фото стороной. Снимок набрал более девяти тысяч 700 лайков. Помимо этого, за сутки под постом набралась целая куча комментариев с комплиментами. Многие отметили, что у Анны роскошная фигура и что образ ей чрезвычайно идет.

" Красиво🌷! Смело🎉! Когда у вас будут дети и внуки, вы будете относиться к этому иначе. Но бесспорно , сейчас это обворожительно", "Прекрасная фотография. Морская нимфа!!!", "Вау, очень мощное и сексуальное фото", "В объятьях водной стихии Анна...", " Интересно! Вы как скульптура на морском фоне," – написали фолловеры Старшенбаум.