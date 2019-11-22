"Бухать и веселиться нечего": забравшемуся на мемориал Виторгану устроили выволочку

В личном "Инстаграм" Максим Виторган рассказал, что в компании боксера Николая Валуева приехал к мемориалу ДОТ Типанова, который находится в Красном Селе в Санкт-Петербурге. На артиста это место произвело впечатление.
"Отсюда, в том числе, велся артобстрел Ленинграда. Я залез на мемориал (раньше здесь было чистое поле – сейчас мешают деревья) и, действительно, весь город на ладони", – написал Максим Виторган.
Артист поведал, что Николай Валуев открылся для него с другой стороны. "Николай, если честно, удивил меня очень личным и очень человеческим отношением к теме войны. Его рассуждения лишены напрочь патетико-победительной бравады. Рассказал про деда – военного сапера-водолаза. Назвал "Блокадную книгу" Гранина-Адамовича "библией для ленинградцев ", - поделился артист.
Интересно, что в комментариях под публикацией артиста упрекнули в непочтительном отношении к событиям 1941-1945 годов. "Странно, что Валуев с тобой общается. Еще более странно, что на тему войну. Вы же, Максим, заявили, что 9 мая не празднуете. Мол не ваш праздник", – устроил выволочку знаменитости интернет-обыватель.
Максим Виторган быстро нашелся с ответом. Артист заявил, что его неправильно поняли.
"Странно – это то, что у вас в голове. Я ничего такого не заявлял. Бухать и веселиться нечего. Оружием бряцать нечего. Использовать Победу в своих политических целях нечего", – оправдалась знаменитость.
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