"Бухать и веселиться нечего": забравшемуся на мемориал Виторгану устроили выволочку

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Срочно: умерла Пугачева
Правительство Москвы разрешило близким Заворотнюк получить бесплатное место на кладбище
Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией
"Как же так?!": Кабаеву потрясла неожиданная смерть Утяшевой
Смерть перед концертом в Минске: семья Пугачевой убита горем
партнеры
Пятница 22 ноября
Лента новостей
18:30
Доронина бросилась к Путину с мольбой о помощи
18:15
Под Челябинском мать 11 лет держала детей взаперти
18:14
"Безнаказанность развращает": Украинцы забросали Макрона и Меркель угрозами
18:01
Под Петербургом полиция закрыла крупную нарколабораторию
17:55
Оторвалось шасси: видео экстренно севшего Boeing попало в Сеть
17:49
В Петербурге тренера по настольному теннису обвинили в педофилии
17:46
В Новосибирске школьница попала в больницу с сотрясением после ссоры с одноклассницей
17:29
Совет на выходные
17:28
Во Владивостоке женщина выбросила в окно младенца
17:24
Открытость и доступность: эксперт похвалил "ЕР" за работу с людьми
17:16
Житель Подмосковья убил девушку в порыве ревности
17:01
Тотьмянина не могла найти себе места из-за рака
16:40
Путин предупредил россиян о растущей военной угрозе
16:37
Любил БДСМ: в Петербурге найден мертвым одетый в женское белье пенсионер
16:33
40 миллионов долларов: Шура созрел для покупки квартиры
16:08
Малышева раскрыла первые признаки болезни Фриске и Заворотнюк
15:54
В Зауралье пенсионер спрятал тело убитой жены в кладовке
15:41
На какие болезни указывает боль в пояснице
15:32
Под Москвой из-за прорыва трубы припаркованный автомобиль превратился в ледяную глыбу
15:23
Вооруженный ножом мужчина прорвался на лекцию в МГУ
14:48
Россиянок призвали раздвинуть ноги
14:32
Танцевальную драму "Конфуций" впервые покажут в двух столицах
14:30
Грабители отобрали у мужчины в Екатеринбурге 30 миллионов
14:20
Спасатели достали из реки в Петербурге кошку
14:15
Рудковская отреагировала на невозможность видеться с ребенком на фоне проблем с Плющенко
14:01
Россиянам рассказали о быстрых способах похудеть к Новому году
13:53
"Чучело!": Пресняков облысел и резко подурнел
13:50
В Подмосковье могут ввести сухой закон
13:26
Как завоевать мужчину-Скорпиона
13:20
Стала известна дата ежегодной конференции Путина
13:17
Меган Маркл и принц Гарри стали изгоями
13:13
Известный певец загремел в больницу в неадекватном состоянии
13:10
Гороскоп на неделю
13:07
Мужчина в Северодвинске ударил ножом друга за пощечину
12:54
Во Владивостоке мать выбросила младенца в окно
12:52
"Это просто шок": действия Милявской больно ударили по ее молодому мужу
12:35
Дешевка Маркл попала впросак
12:34
Газовый баллон взорвался у торгового центра в Самаре
12:23
Житель Истры завел в своей однушке 20 котов
12:20
Выставившую голые прелести Арзамасову "закидали помидорами"
12:12
"Дом не купить": Туктамышева раскрыла доходы фигуристов
11:59
Собака, геи и торчащий кулак: Джигурда рассказал о сексуальных утехах развратного Панина
11:45
Что с собой сотворила переделанная Елена Проклова
11:36
"Пошел спад": Загитова откровенно о жутком провале
11:32
"Пивную владычицу" уволили из школы за посты о сексе и алкоголе
11:03
Изменившаяся после скандала с Зеленским Тимошенко вызвала фурор
11:00
Главу Чехова задержали за мошенничество на 7,3 миллиона
10:52
Андрей Разин откровенно о смерти участника группы "Ласковый май"
10:35
Гагарина оставила позади Сюткина и Шнурова в гонке за победу в "Голосе"
10:27
Бондарчук вывалила грудь перед ошалевшим любовником
10:17
"Не понимаю, что это": Лобода раскрыла тайну Линдеманна
10:01
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
09:59
"Занимайтесь моржеванием": что нужно делать при похолодании
09:39
Билан проиграл первоклашке в интеллекте
09:16
Волочкова изнуряет себя опасной диетой из-за нового любовника
09:13
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
09:05
Бесстыжую Бузову в трусах сняли в центре Петербурга
09:01
Известный музыкант и актер умер на 58-м году жизни
08:31
Какой компромат на Шепелева скрывает Кудрявцева
08:26
Чиновницу из Петрозаводска уволят за мерзкий пост в соцсетях
08:17
Тодоренко рассказала об улучшении груди
06:38
"Те же танцы": скандалиста Зеленского поставили на место
05:34
Полный провал: рохля Зеленский обломал зубы о Порошенко
04:29
Что дарить на Новый год 2020
02:26
Как завоевать мужчину-Весы
00:09
"Нечего ей делать в России": объявившую о возвращении Ротару крепко приложили
21:57
"Что же со мной теперь будет? ": Кейт Миддлтон и принц Уильям поймали насолившего им ведущего
21:51
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
21:49
"В мозг бы перекачала жир": звезду "Дома-2" закидали камнями после пластической операции
21:46
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
21:33
"Королева секса": Кравец признали эталоном женской красоты
21:33
В Приморье занимающийся криптовалютой парень случайно поджег дом
21:27
"Суперсемейка": Асмус поделилась первым важным событием в жизни дочери
21:24
У школьника обнаружили целый склад боеприпасов
21:17
Смерть Юлии Началовой: кто убил певицу
21:14
"Я возвращаюсь к своему цвету": смена имиджа состарила Гузееву
21:03
"Кудри не ваше": Бородина получила нагоняй за безвкусный вид
20:56
Мечтательница из Уфы заплатила за свое личное счастье 300 тысяч
20:55
В Петербурге прооперировали проглотившую "закладку" с наркотиками женщину
20:28
"Совершенно нелогично": неожиданный поворот в деле о катастрофе MH17
20:28
Есть пострадавшие: в Петербурге маршрутка протаранила две легковушки
20:25
"Дети-амфибии": двойняшки Галкина и Пугачевой поразили неожиданными талантами
20:01
Под Москвой пироманы сожгли ГАЗель
19:54
Фадеев вызвал переполох новым откровением
19:41
Собаки и рабы: в Латвии детей учат презрению к русским
18:49
Единороссы обсудят новые правила медосмотра водителей
18:47
"Это глупая ложь": родившая экс-любовница Шаляпина взорвалась после съемок у Шепелева
18:42
Захарова жестко ответила обвинившим Россию в краже унитазов украинцам
18:22
Десять лет скрывавший правду Соколовский решился на признание
18:01
Звездные участники шоу "Битва экстрасенсов" собрались диагностировать ВИЧ
17:57
Убойный компромат добил теряющего поддержку Зеленского
17:35
"Алла уже не та": живое пение Пугачевой расстроило народ
17:34
Черная пятница "Диссернета"
17:23
Рекордная отметка: москвичей ожидает сильный скачок атмосферного давления
17:21
Пенная вечеринка: на набережной Москвы из-под земли забил фонтан (видео)
17:15
Исследователь Александр Литвин расскажет о способах передачи счастья
17:14
Знаменитый российский футболист пропал без вести в Турции
16:44
"Своих грехов достаточно": Охлобыстин встал горой за униженную Асмус
16:37
"Наложили несколько швов": Овечкин отправил шайбу прямиком в лицо судьи (видео)
16:26
"Сваливай из страны": украинцы погнали в шею провокатора Порошенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как завоевать мужчину-Скорпиона
"Наступают на пятки": Кожевникову ждет череда предательств
"Что-то давно он не звонил и не просил денег": Малинин о судьбе зажигающего по ночам сыночка
"Мне есть что рассказать": муж-альфонс пригрозил "слившей" его переписку Лолите
10 тысяч евро: Киркоров получил роскошный подарок от поклонницы
Доведенный до отчаяния Порошенко лишился последней надежды
Шоу-бизнес

"Бухать и веселиться нечего": забравшемуся на мемориал Виторгану устроили выволочку

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Актер Максим Виторган ответил на обвинения в неуважительном отношении к Великой Отечественной войне. Артист заявил, что ничего предосудительного не говорил.
прочитано 385 раз

В личном "Инстаграм" Максим Виторган рассказал, что в компании боксера Николая Валуева приехал к мемориалу ДОТ Типанова, который находится в Красном Селе в Санкт-Петербурге. На артиста это место произвело впечатление.

ПО ТЕМЕ

Собчак и Виторган воссоединились ради ребенка

Жена Виторгана вспылила из-за нескромного вопроса на шоу Кудрявцевой

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

"Отсюда, в том числе, велся артобстрел Ленинграда. Я залез на мемориал (раньше здесь было чистое поле – сейчас мешают деревья) и, действительно, весь город на ладони", – написал Максим Виторган.

Артист поведал, что Николай Валуев открылся для него с другой стороны. "Николай, если честно, удивил меня очень личным и очень человеческим отношением к теме войны. Его рассуждения лишены напрочь патетико-победительной бравады. Рассказал про деда – военного сапера-водолаза. Назвал "Блокадную книгу" Гранина-Адамовича "библией для ленинградцев ", - поделился артист.

Интересно, что в комментариях под публикацией артиста упрекнули в непочтительном отношении к событиям 1941-1945 годов. "Странно, что Валуев с тобой общается. Еще более странно, что на тему войну. Вы же, Максим, заявили, что 9 мая не празднуете. Мол не ваш праздник", –  устроил выволочку знаменитости интернет-обыватель.

Максим Виторган быстро нашелся с ответом. Артист заявил, что его неправильно поняли.

"Странно – это то, что у вас в голове. Я ничего такого не заявлял. Бухать и веселиться нечего. Оружием бряцать нечего. Использовать Победу в своих политических целях нечего", – оправдалась знаменитость.

22 ноября 2019, 18:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
Захарова жестко ответила обвинившим Россию в краже унитазов украинцам
Полный провал: рохля Зеленский обломал зубы о Порошенко
"Те же танцы": скандалиста Зеленского поставили на место

Шоу-бизнес

"Бухать и веселиться нечего": забравшемуся на мемориал Виторгану устроили выволочку
"Такие порванные и уродские": у перекроившей грудь звезды шоу "Дом-2" разошлись швы
"Под мои глаза": бесстыжая Гузеева показала синие трусы на шоу "Давай поженимся!"
Закончит в доме престарелых: Сябитова вынесла Собчак суровый приговор

Проишествия

Массовая драка руферов с охранниками из "Москва-Сити" попала на видео
Последние данные о жуткой бойне в Благовещенске
Эксклюзив: проведена психиатрическая экспертиза доцента-расчленителя
Массовая драка руферов с охранниками из "Москва-Сити" попала на видео

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Известный музыкант и актер умер на 58-м году жизни
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой

Артистка внезапно разоткровенничалась
Шоу-бизнес

Какой компромат на Шепелева скрывает Кудрявцева

О чем молчит известная телеведущая
Шоу-бизнес

Волочкова изнуряет себя опасной диетой из-за нового любовника

Говорят, мужчина также очень следит за собой
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри стали изгоями

Супругов не воспринимает собственная семья

Гороскоп

Совет на выходные
Как завоевать мужчину-Скорпиона
Гороскоп на неделю
Что дарить на Новый год 2020

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Алексей Ягудин в трусах произвел невероятный фурор
"Дом не купить": Туктамышева раскрыла доходы фигуристов
Ургант нелепо оправдал обматеривших Дзюбу фанатов
"Наложили несколько швов": Овечкин отправил шайбу прямиком в лицо судьи (видео)

Регионы

Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Дерзкая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru