Собчак и Виторган воссоединились ради ребенка

О том, что артист и телеведущая воссоединились для радостного события, говорят кадры в "Инстаграме", которые они опубликовали. На одном из них Ксения Собчак держит счастливого малыша на руках.
Сама звездная мама на фото выглядит неряшливо. Для праздника звезда выбрала серую рубашку в полоску и бейсболку, из под которой неаккуратно выбивались волосы.
Через некоторое время Максим Виторган разместил в своем аккаунте ролик с вечеринки сына. Рядом бывшие супруги решили не позировать, возможно, чтобы не вызвать ревность своих нынешних вторых половин.
Маленький виновник торжества был одет более торжественно. Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана появился перед гостями в элегантной рубашке в мелкий горошек. "Платон был в восторге от любимых машинок, а мы – от еды (за гарпаччо из говядины – отдельный респект повару) и шоу. И вообще, здесь мы чувствовали себя как в отдельном "домике", где позаботились о каждом. Вкусно, уютно, красиво и весело!", – похвасталась журналистка.
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