"Я возвращаюсь к своему цвету": смена имиджа состарила Гузееву

Весной этого, 2019 года, Лариса Гузеева неожиданно для всех стала блондинкой. Просто изменив цвет волос знаменитость привлекла к себе всеобщее внимание. Мнения поклонников по поводу нового образа теледивы тогда разделились.
Сегодня, 21 ноября, звезда шоу "Давай поженимся!" опять дала повод для пересудов. Она неожиданно для всех вернулась к исходному цвету. На новых фото Лариса Гузеева позирует с каштановыми локонами.
Отметим, что телеведущая провела девять дней в детокс-клинике на берегу Финского залива. Звезде проводили оздоравливающие процедуры. Благодаря питанию по системе "ешь и худей", она сбросила пять килограммов.
"Какое мучительное возвращение к себе! Спасибо всем, кто меня понял и постарался помочь – чуткие и деликатные профессионалы! Результат меня удивил – при этом никакого насилия над организмом – все в удовольствие! Уже жду новых встреч. И да, я возвращаюсь к своему цвету волос – убедили", — написала Лариса Гузеева в личном "Инстаграм".
Между тем, по словам колориста Екатерины Семухиной, Ларисе Гузеевой не идет темный цвет волос, как, впрочем, и пепельный блонд. Эксперт предложил теледиве отказаться от холодных оттенков светлого и отдать предпочтение более теплым тонам блонда. Это, по словам специалиста, освежит лицо.
"Безусловно блондинкой ей лучше – она выглядит стильной, в то время как каштановый цвет, делает телеведущую старше. Возможно, ощущение того, что цвет не подходит, усиливается, потому что на этих фото у Гузеевой нет укладки и макияжа. Но это все равно не оправдание – если цвет идет, то он освежает женщину в любом виде, независимо от отсутствия или присутствия косметики на лице", – цитирует эксперта Teleprogramma.pro.
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