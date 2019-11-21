"Я возвращаюсь к своему цвету": смена имиджа состарила Гузееву

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Срочно: умерла Пугачева
Правительство Москвы разрешило близким Заворотнюк получить бесплатное место на кладбище
Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией
"Как же так?!": Кабаеву потрясла неожиданная смерть Утяшевой
Смерть перед концертом в Минске: семья Пугачевой убита горем
партнеры
Четверг 21 ноября
Лента новостей
21:33
В Приморье занимающийся криптовалютой парень случайно поджег дом
21:24
У школьника обнаружили целый склад боеприпасов
20:56
Мечтательница из Уфы заплатила за свое личное счастье 300 тысяч
20:55
В Петербурге прооперировали проглотившую "закладку" с наркотиками женщину
20:28
Есть пострадавшие: в Петербурге маршрутка протаранила две легковушки
20:01
Под Москвой пироманы сожгли ГАЗель
19:41
Собаки и рабы: в Латвии детей учат презрению к русским
18:49
Единороссы обсудят новые правила медосмотра водителей
18:42
Захарова жестко ответила обвинившим Россию в краже унитазов украинцам
17:57
Убойный компромат добил теряющего поддержку Зеленского
17:34
Черная пятница "Диссернета"
17:23
Рекордная отметка: москвичей ожидает сильный скачок атмосферного давления
17:21
Пенная вечеринка: на набережной Москвы из-под земли забил фонтан (видео)
17:15
Исследователь Александр Литвин расскажет о способах передачи счастья
17:14
Знаменитый российский футболист пропал без вести в Турции
16:37
"Наложили несколько швов": Овечкин отправил шайбу прямиком в лицо судьи (видео)
16:26
"Сваливай из страны": украинцы погнали в шею провокатора Порошенко
16:19
"Какая вся пушистая!": Михалкова из "Уральских пельменей" сразила россиян
16:10
Зеленский ответил на призыв Коломойского помириться с Россией
16:05
Провокатор Шнуров извинился перед православными после религиозного скандала
15:51
"Задействуете дырки носа и ушей": сексопатолог научил Панина ярким экспериментам в постели
15:47
Россиян обвинили в краже унитазов с украинских кораблей
15:38
Кудрявцева раскопала тайну засидевшейся в девках Семенович
15:31
Отставку Меркель признали бедой для всей Европы
15:31
"Репутация разорвана в клочья": Елизавета II уволила принца после связи с педофилом
15:30
Рэперу L'One грозит новое судебное разбирательство
15:19
Взбешенный из-за пробок москвич выстрелил в таксиста из пистолета
15:06
"Кто сказал, что я одна?": экс-жена Тарасова устроила личную жизнь
14:57
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
14:44
Пышка из "Дома-2" сделала заявление о беременности
14:42
Эксперт поделился лучшими способами избавления от похмелья
14:41
Отказ двигателя у самолета Зеленского вызвал бурную реакцию
14:36
Британские ученые определились со средним размером пениса
14:32
Вернувшаяся в Россию Ветлицкая лишила Малахова самого ценного
14:16
Собака подверглась нападению агрессивного лебедя (видео)
14:01
Госдума окончательно приняла бюджет 2020-2022
14:00
Обнажившая сочную грудь Мороз замазала соски
13:50
Позорное шоу: встреча Путина и Зеленского вызвала ужас на Украине
13:39
Как завоевать мужчину-Деву
13:39
Работники соцзащиты в Москве получили по заслугам за равнодушие к избитым сиротам
13:33
Володин предупредил об опасности пересмотра истории
13:30
Новый виток скандала между Маркл и Миддлтон
13:28
"Аришенька, мне так плохо!": обессиленная Волочкова расплакалась на плече у дочери
13:16
"Вот оно, мое богатство!": Кирилл Терешин показал остатки своих рук-базук
13:10
"Не хватает женственности и легкости": Васильев разнес Меньшову в пух и прах
12:35
Шепелев взбесился из-за маленькой дочки любовницы
12:30
Без усатых обойдемся: Зеленский ответил на предложение Лукашенко
12:26
Больного раком ведущего Беляева сразил новый недуг
12:26
"Дни.ру" дарят билеты: спектакль "Триумф Времени и Бесчувствия"
12:22
Жителей Коми запугали волками
12:21
"Боимся страшной судьбы Фриске и Заворотнюк": Джигурда объяснил отказ Анисиной от ЭКО
12:06
"Я не страдаю завистью": Чадов поведал об отношениях с братом
11:55
"Климатическое ЧП" назвали словосочетанием года
11:50
"Это пожар": сексапильная Лорак сразила народ наповал
11:37
Женщина убила троих сыновей из-за ревности к мужу
11:25
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
11:21
Легендарная ведущая отказалась прийти к Ротару
11:11
Время ушло: Волочкова попрощалась со своей жизнью
11:03
"Леди-олигарх": Тодоренко в ошейнике раздразнила народ
11:02
Путин поставил на место разинувшего рот на Кремль Лукашенко
10:51
"Тайно влюблена": сенсационная причина внимания Кудрявцевой к Шепелеву
10:43
Врачи назвали основные симптомы алкоголизма
10:26
"Новый опыт для меня": Асмус решилась на смелый эксперимент
10:25
Звезда "Голоса" Анастасия Спиридонова об интиме на проекте
10:24
Сотрудник больницы в Челябинске избил до смерти пациента
10:10
Осенние холода заставили ежей и ужей в Москве впасть в спячку
10:03
Гагарина назвала неожиданное условие для рождения третьего ребенка
09:50
Специалист вынес неутешительный приговор резко сдавшей Пугачевой
09:26
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
09:23
Ургант нелепо оправдал обматеривших Дзюбу фанатов
09:15
Муж Милявской поставил на место скатившуюся до угроз Варум
08:48
Внезапное исчезновение Бузовой вызвало переполох
08:42
Российский участник "Детского Евровидения" попал в больницу
08:29
Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
08:15
Гематомы и ссадины: жуткое лицо мужа Бородиной вызвало шок
06:50
В Сеть утекли сенсационные подробности сговора Порошенко и Зеленского
06:34
"Узнает о беременности": сделано шокирующее заявление о переменах в жизни Шаляпина
04:06
"Наступают на пятки": Кожевникову ждет череда предательств
02:34
Пугачева преподнесла грандиозный подарок молодой артистке
00:17
Заявившая о родах Рудковская крупно опозорилась
21:54
"Что-то давно он не звонил и не просил денег": Малинин о судьбе зажигающего по ночам сыночка
21:48
Асмус решилась на смелый шаг после скандала с чудовищной травлей
21:43
"Проходимец, каких мало": соратники Зеленского устроили скандал на Украине
21:40
Похудевший на 100 килограммов и перенесший пластику Семчев подорвал здоровье
21:40
В Петербурге мужчина сообщил о заложенной бомбе ради приезда скорой помощи
21:18
Как для Фриске: в поддержку онкобольной Заворотнюк предложили флешмоб
20:56
Звезда шоу "Пацанки" устроила дебош в аэропорту
20:49
У сына Прохора Шаляпина нашелся еще один отец
20:32
ЧВК "Вагнера" вытесняет с африканского рынка всех западных конкурентов
20:25
Вандалы осквернили памятник маршалу Жукову
20:10
"Тысячи сломанных судеб": Украине напомнили о страшных итогах Майдана
19:59
"Целую суд": Милявская грозится упечь мужа в тюрьму
19:41
Как за новым iPhone: в Ярославле выстроилась огромная очередь к наркологу
19:08
"Друг другу нервы треплют": мать откровенно высказалась об отношениях Шаляпина
18:51
Милявскую допросила полиция после заявления мужа об уголовном деле
18:42
"Он очень плох": известную певицу не пускают к больному Гафту
18:32
"Просто чудо!": кипящая Волга сразила россиян наповал (видео)
18:22
Зеленский устроил провокацию перед встречей с Путиным
18:00
Не время для развода: муж не может уйти из семьи из-за смертельной болезни Заворотнюк
17:28
Зеленского поймали на повторении за Порошенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Яркие будни президента Зеленского
Как завоевать мужчину-Рака
Как завоевать мужчину-Льва
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
Стало известно о новом романе Кристины Асмус
Близкий человек жестко подставил забитого Порошенко
Шоу-бизнес

"Я возвращаюсь к своему цвету": смена имиджа состарила Гузееву

Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Телеведущая Лариса Гузеева сменила имидж. Звезда шоу "Давай поженимся!" на Первом канале вновь брюнетка.
прочитано 295 раз

Весной этого, 2019 года, Лариса Гузеева неожиданно для всех стала блондинкой. Просто изменив цвет волос знаменитость привлекла к себе всеобщее внимание. Мнения поклонников по поводу нового образа теледивы тогда разделились.

ПО ТЕМЕ

"Щенок": оголодавшая Гузеева облаяла поклонника

Безвольная Гузеева нацелена вернуть былую форму

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Сегодня, 21 ноября, звезда шоу "Давай поженимся!" опять дала повод для пересудов. Она неожиданно для всех вернулась к исходному цвету. На новых фото Лариса Гузеева позирует с каштановыми локонами.

Отметим, что телеведущая провела девять дней в детокс-клинике на берегу Финского залива. Звезде проводили оздоравливающие процедуры. Благодаря питанию по системе "ешь и худей", она сбросила пять килограммов.

"Какое мучительное возвращение к себе! Спасибо всем, кто меня понял и постарался помочь – чуткие и деликатные профессионалы! Результат меня удивил – при этом никакого насилия над организмом – все в удовольствие! Уже жду новых встреч. И да, я возвращаюсь к своему цвету волос – убедили", — написала Лариса Гузеева в личном "Инстаграм".

Между тем, по словам колориста Екатерины Семухиной, Ларисе Гузеевой не идет темный цвет волос, как, впрочем, и пепельный блонд. Эксперт предложил теледиве отказаться от холодных оттенков светлого и отдать предпочтение более теплым тонам блонда. Это, по словам специалиста, освежит лицо.

"Безусловно блондинкой ей лучше – она выглядит стильной, в то время как каштановый цвет, делает телеведущую старше. Возможно, ощущение того, что цвет не подходит, усиливается, потому что на этих фото у Гузеевой нет укладки и макияжа. Но это все равно не оправдание – если цвет идет, то он освежает женщину в любом виде, независимо от отсутствия или присутствия косметики на лице", – цитирует эксперта Teleprogramma.pro.

21 ноября 2019, 21:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да не идет ей светлый тон.Глаза теряются. А они у нее красивые.
1

Популярные темы форума

Политика

Путин поставил на место разинувшего рот на Кремль Лукашенко
В Сеть утекли сенсационные подробности сговора Порошенко и Зеленского
Зеленского поймали на повторении за Порошенко
Доведенный до отчаяния Порошенко лишился последней надежды

Шоу-бизнес

"Я возвращаюсь к своему цвету": смена имиджа состарила Гузееву
"Кудри не ваше": Бородина получила нагоняй за безвкусный вид
"Дети-амфибии": двойняшки Галкина и Пугачевой поразили неожиданными талантами
Фадеев вызвал переполох новым откровением

Проишествия

Известная рок-певица и ее мать: раскрыты личности умерших в московской квартире женщин
Последние данные о жуткой бойне в Благовещенске
Эксклюзив: проведена психиатрическая экспертиза доцента-расчленителя
Массовая драка руферов с охранниками из "Москва-Сити" попала на видео

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Скончался старейший солист балета Мариинского театра
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Гематомы и ссадины: жуткое лицо мужа Бородиной вызвало шок

Курбан Омаров получил травму
Шоу-бизнес

"Задействуете дырки носа и ушей": сексопатолог научил Панина ярким экспериментам в постели

Похотливый актер отдается без остатка
Шоу-бизнес

Муж Милявской поставил на место скатившуюся до угроз Варум

Мужчина прокомментировал дерзкие слова певицы
Шоу-бизнес

Специалист вынес неутешительный приговор резко сдавшей Пугачевой

Функции организма звезды ослаблены

Гороскоп

Как завоевать мужчину-Деву
Как завоевать мужчину-Льва
Как завоевать мужчину-Рака
Как завоевать мужчину-Близнецы

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Алексей Ягудин в трусах произвел невероятный фурор
"С такого дна!": успех сдавшей Медведевой вызвал удивление
Ургант нелепо оправдал обматеривших Дзюбу фанатов
Жена Шумахера скрывает страшную правду о состоянии супруга

Регионы

Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Дерзкая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru