"Я возвращаюсь к своему цвету": смена имиджа состарила Гузееву

Телеведущая Лариса Гузеева сменила имидж. Звезда шоу "Давай поженимся!" на Первом канале вновь брюнетка.

Весной этого, 2019 года, Лариса Гузеева неожиданно для всех стала блондинкой. Просто изменив цвет волос знаменитость привлекла к себе всеобщее внимание. Мнения поклонников по поводу нового образа теледивы тогда разделились.

Сегодня, 21 ноября, звезда шоу "Давай поженимся!" опять дала повод для пересудов. Она неожиданно для всех вернулась к исходному цвету. На новых фото Лариса Гузеева позирует с каштановыми локонами.

Отметим, что телеведущая провела девять дней в детокс-клинике на берегу Финского залива. Звезде проводили оздоравливающие процедуры. Благодаря питанию по системе "ешь и худей", она сбросила пять килограммов.

"Какое мучительное возвращение к себе! Спасибо всем, кто меня понял и постарался помочь – чуткие и деликатные профессионалы! Результат меня удивил – при этом никакого насилия над организмом – все в удовольствие! Уже жду новых встреч. И да, я возвращаюсь к своему цвету волос – убедили", — написала Лариса Гузеева в личном "Инстаграм".

Между тем, по словам колориста Екатерины Семухиной, Ларисе Гузеевой не идет темный цвет волос, как, впрочем, и пепельный блонд. Эксперт предложил теледиве отказаться от холодных оттенков светлого и отдать предпочтение более теплым тонам блонда. Это, по словам специалиста, освежит лицо.

"Безусловно блондинкой ей лучше – она выглядит стильной, в то время как каштановый цвет, делает телеведущую старше. Возможно, ощущение того, что цвет не подходит, усиливается, потому что на этих фото у Гузеевой нет укладки и макияжа. Но это все равно не оправдание – если цвет идет, то он освежает женщину в любом виде, независимо от отсутствия или присутствия косметики на лице", – цитирует эксперта Teleprogramma.pro.