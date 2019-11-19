Отец оставляет сестру Тимати без денег

Анна Юнусова посетила вместе с братом и отцом бал дебютанток Tatler. Выглядела она сногсшибательно, с удовольствием позируя журналистам и отвечая на их вопросы.
Выяснилось, что идти по стопам рэпера Тимати и связывать жизнь с музыкой девушка не собирается. Она хочет продвигать в массы азиатское искусство после того, как окончит школу. Анна уже успела пройти стажировку в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects. Юнусова планирует поступить в Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина, сообщает "Экспресс газета".
Отец рэпера Тимати признался, что не намерен помогать дочери в достижении ее целей деньгами. "Девушка она сообразительная, сообразит и это", – сказал, как отрезал, Ильдар Юнусов. При этом он добавил, что "ну абсолютно ничего не понимает в современном искусстве", так что отпускает дочь в свободное плавание.
По словам родителя рэпера Тимати, он остановился на Пикассо "и дальше не смог развиваться". "Поэтому дальше Аня сама – я свое закончил", – с юмором отметил бизнесмен.
Примечательно, что раньше также безапелляционно Ильдар Юнусов относился и к сыновьям. Рэпер Тимати рассказывал, что его отец, хоть и является обеспеченным человеком, но наследникам денег не давал, заставляя всего добиваться самостоятельно. Напомним, у Ильдара Юнусова двое сыновей – Артем и Тимур – от первой супруги Симоны. Также у мужчины две дочери – Настя и Аня, рожденные во втором браке.
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