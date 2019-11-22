Выставившую голые прелести Арзамасову "закидали помидорами"

В кадре актриса позирует в колготках в сетку и платье с очень глубоким декольте, которое подчеркивает пышную ее грудь. Поклонники тут же принялись комментировать откровенный снимок 24-летней звезды.
Некоторые отметили, что "Галина Сергеевна уже не та". Многие "закидали помидорами" актрису, раскритиковав за нескромный внешний вид.
"Лиза, нет-нет! Это не твое! Даже если очень хочется, держись", "Лучше побольше одежды", – высказались фолловеры.
Справедливости ради стоит отметить, что большинству подписчиков фото Лизы Арзамасовой пришлось по душе. Они отметили, что знаменитость хороша в любой одежде – и скромной, и откровенной. Арзамасова, в отличие от своей героини в сериале, любит примерять смелые наряды и радовать поклонников горячими фото.
Ранее Лиза Арзамасова стала гостьей "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". В студии открылись неожиданные подробности личной жизни звезды. Сердце артистки несвободно: она любит, причем, очень давно. А вот детей заводить знаменитость пока не планирует.
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