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Звезда сериала "Папины дочки" сразила наповал пикантным фото

Елизавета Арзамасова. Фото: www.globallookpress.com
Оказывается, скромная "Галина Сергеевна" из знаменитого сериала "Папины дочки" не такая уж скромница. Девушка выложила пикантное фото в своем микроблоге, а также порассуждала о жизни.
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Снимок девушка опубликовала на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм". На нем Елизавета позирует на крыше в белом облегающем платье. Наряд для фотосессии больше напоминает ночнушку. Образ "недавно проснувшейся на высоте" дополняют легкие волны волос и практически полное отсутствие макияжа.

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Впрочем, примечательным оказался не только внешний вид актрисы. В подписи к фотографии Арзамасова подняла важный вопрос о скоротечности и восприятии жизни.

"Про отношение к прошлому и будущему. #отвечаю Я очень не люблю рассуждать о мечтах и планах. Понимаю, что завтрашний день всегда непредсказуем в силу многих обстоятельств. Не люблю в интервью вопросов типа "ваши творческие планы" или "какой вы себя видите через 10 лет". В любом случае ответ получится лживым, даже если изо всех сил постараешься максимально искренно рассуждать, планировать, мечтать (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)", – написала знаменитость.

Девушка отметила, что живет сегодняшним днем и единым моментом. Она сравнила свою жизнь с вождением автомобиля и отметила, что старается лишний раз не задумываться о будущем. Тем не менее, Арзамасова отметила, что и жить прошлым не в ее стиле, хотя она не забывает учитывать прошлые ошибки, чтобы не повторять их в будущем.

Поклонники не оставили публикацию без внимания. За несколько часов фото набрало более 18 тысяч лайков. Кроме того многие отметили роскошную фигуру Елизаветы и выразили согласие с ее мыслями.

Автор: 11 октября 2019, 19:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Папина дочка" выпятила грудь

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