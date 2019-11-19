Лиза Арзамасова раскрыла тайну личной жизни

Сердце артистки несвободно: она любит, причем очень давно. "У меня все хорошо в личной жизни. Это просто замкнутая система. Я даже с друзьями о личном не делюсь. Когда вступлю в официальный статус, тогда можно будет все рассказать", – заявила Лиза Арзамасова.
Заводить детей актриса пока не планирует. По ее мнению, в 24 года об этом думать рано.
Лиза поблагодарила свою мать, которая стала ее директором и главным союзником по жизни. Юлия всегда воспринимала дочь всерьез, и у них сложились очень доверительные отношения.
"Я безумно за все благодарна маме. Благодарю ее за откровенность и подставленное плечо, но в то же время я все-таки считаю себя папиной дочкой", – отметила звезда.
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