"Трагическая судьба": Арзамасова откровенно о жизни после "Папиных дочек"

Елизавета Арзамасова известна всем по роли Галины Сергеевны из популярного сериала "Папины дочки". Недавно девушка решилась на откровенный разговор о бывших коллегах по съемочной площадке.

Не секрет, что актеры могут ссориться во время работы, перетягивая на себя внимание аудитории. В процессе создания "Папиных дочек" такого не было, хотя злые языки шептались, что экранные сестры испытывают друг к другу неприязнь.

Елизавета Арзамасова развеяла эти слухи. Девушка сохранила с коллегами добрые отношения, они довольно часто общаются. Правда, с Анастасией Сиваевой, которая исполнила роль Даши, актриса почти не контактирует.

"Не знаю, кто так все грамотно спланировал, но мы с девочками ни разу не поссорились за период съемок. Большую часть времени мы находились либо на съемочной площадке, либо в маленькой гримерной, но конфликтов все равно не было. Мы совпадали в интересах, всегда были темы для разговоров", – цитирует Арзамасову StarHit.

У актрисы сложились неплохие отношения и с экранным папой Андреем Леоновым. Они общаются в социальных сетях и планируют увидеться, но пока мешает загруженность. "Мы все время хотим встретиться, поболтать, но не получается. У него дела, семья, работа. У меня тоже какие-то проекты. Я надеюсь, что мы все же пересечемся", – призналась Елизавета.

Арзамасова отучилась в Институте кино и телевидения на продюсера, но работу в театре и кино не бросила. Молодая звезда уже спродюсировала несколько спектаклей.

"Часто можно услышать от людей такие слова: "Вот, у нее трагическая судьба, поскольку она не стала актрисой, а выбрала профессию медика или учителя..." Это такие глупости! Дети, которые снимаются в кино в раннем возрасте, часто делают это по воле родителей. Потом они вырастают и понимают, чем хотят заниматься на самом деле. Это не означает, что они несчастны. В моем случае это был осознанный выбор: я хотела быть артисткой, поэтому переход от детских ролей ко взрослым произошел плавно", – заключила знаменитость.