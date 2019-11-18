"А русский муж будет?": от венчанной с армянином и евреем Пугачевой потребовали покаяния за грех

Сегодняшняя дата – очень интимная, поэтому и кажется, что в стране о ней словно забыли. Между тем, сегодня исполняется ровно два года после того, как Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались.

Ради таинства воссоединения перед богом певице и юмористу пришлось сделать несколько вещей неприятных, но необходимых. Максим Галкин, например, был вынужден отречься от религии своих предков и из иудаизма перейти в православие.

"Меня крестили в небольшой скромной церкви. Решился на это осознанно. Если ты любишь человека – почему нет? Я долго шел к этому и сам для себя это решил. Хорошо, когда в семье все одной веры. У меня брат и его семья – православные, отец был православный. Алла и наши дети – тоже. Так что, уж куда мне деваться?" – рассказывал юморист репортерам Life.

Его мать Наталья Григорьевна была одесской еврейкой. В традиции богоизбранного народа считать национальность ребенка по матери. Говоря научно, Галкин – иудей во Галахе (традиционное иудейское право, совокупность законов и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев). Кстати, что касается фамилии Галкин, то она может иметь чисто еврейское происхождение – возможно, происходит от иудейского мужского имени Галей.

Что же касается Аллы Пугачевой, то ей пришлось ради второго венчания просить о том, чтобы церковь развенчала ее с предыдущим, четвертым мужем, Филиппом Киркоровым. "Есть процедура благословения на повторный брак – оно получено. Второе венчание не запрещено церковью. Может быть, оно не приветствуется, но оно позволительно", – оправдывал тогда Галкин жену.

Непонятно, правда, с чего юморист это взял. Настоятель одного из столичных храмов заверил "Дни.ру", что согласно церковным канонам, венчаться второй раз можно только в том случае, если супруг, с которым обвенчались, умер. В противном случае это грех и требует покаяния".

Действительно, Филипп Киркоров, с которым народная артистка СССР венчалась в Иерусалиме в 1994 году, к счастью, пока жив. После развода с ним Алла Борисовна просила аннулировать церковный брак. Митрополит Владимир отказался это сделать, не найдя веских мотивов для "развенчания". Хотя Пугачева и говорила, что сожалеет о своем первом венчании, считает, что это была ошибка, случайность.

"Однажды в ужасном душевном раздрызге, я стояла дома перед иконами. Признаюсь, была в нетрезвом состоянии – взбудораженная, взвинченная… И стала вдруг кричать: "Вот тот, кто завтра мне первым позвонит, тому стану всегда помогать, с тем, кто вторым позвонит, до конца дней своих буду дружить, а который когда-либо предложит мне венчаться – с ним останусь на всю жизнь!" – рассказывала позже в интервью "7 дней" Пугачева о браке с Киркоровым.

Теперь поклонники юродствуют. Мол, был у Пугачевой церковный брак с рожденным в Болгарии армянином Киркоряном (настоящая фамилия отца певца), венчалась она с перебежавшим в православие евреем. А будет ли русский муж?..