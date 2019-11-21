"Боимся страшной судьбы Фриске и Заворотнюк": Джигурда объяснил отказ Анисиной от ЭКО

Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Дмитрий Маликов – всем им рожали суррогатные матери. "Для молодежи, у которой есть какие-то проблемы, существует и другой очень прогрессивный метод продолжения рода – ЭКО", – уверяет звезда "Голоса" Анастасия Спиридонова. Но подобные способы чужды Никите Джигурде.
"Мне 58 лет, богине Анисиной – 44, поэтому в теории мы могли бы еще раз попытаться стать родителями, хотя бы при помощи ЭКО, – рассказал "Дни.ру" Джигурда. – Но Марина категорически против. Просто мы очень боимся страшной судьбы Жанны Фриске и Насти Заворотнюк (говорят, что ЭКО спровоцировало у обеих рост опухоли мозга – Прим. ред.). Марина на все мои предложения попробовать отвечает: "Пожалей меня!"
Напомним, что 17 мая 2017 года Анисина заявила, что беременна в третий раз. Но та беременность закончилась выкидышем. А новые попытки, видимо, уже не будет предприниматься.
Сегодня Анисина и Джигурда состоят в разводе, но это, по словам Никиты Борисовича, ничего не меняет. "У нас свободные отношения, мы живем на две страны, я всегда говорю Марине, что если она встретит хорошего человека и полюбит его, я буду только рад, – уверяет Джигурда. – Сам же не позволяю себе никаких вольностей, для меня Марина всегда будет богиней, матери моих детей. И, надеюсь, мы вскоре опять будем мужем и женой по документам".
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