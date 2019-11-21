"Боимся страшной судьбы Фриске и Заворотнюк": Джигурда объяснил отказ Анисиной от ЭКО

От первого брака Никиты Джигурды есть сын Владимир и внук Даниил. От второй (гражданской) жены у него родились сыновья Артемий-Добровлад Илья-Максимилиан. В браке с Мариной Анисиной на свет появились сын Мик-Анжель-Кристи и дочь Эва-Влада. Судя по всему, на этом эпатажный актер решил остановиться.

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