Оформивший развод сын Яковлевой бесследно исчез
Денис Шальных, пожалуй, не менее популярен, чем его мать, звезда фильмов "Интердевочка" и "Каменская" Елена Яковлева. Молодой мужчина прославился благодаря своим многочисленным татуировкам, украшающим его накачанное тело, шрамам, необычным прическам и экстравагантным высказываниям. Чем именно он занимается, сказать сложно. Сама актриса рассказывала, что наследник перепробовал себя в разных профессиях, но пока свое предназначение не нашел. Судя по последним данным, Денис работал в барбер-шопе.
Но сейчас многочисленные поклонники бьют тревогу. Эпатажный сын популярной актрисы бесследно пропал. Это касается его аккаунта в социальной сети Instagram. По всей видимости, Денис удалил свою страничку, и теперь фанаты, наблюдающие подчас весьма странные фотографии и видеозаписи мужчины, теперь остались без общения с знаменитостью. Впрочем, есть вариант, что Шальных завел себе другой аккаунт, просто о нем мало кто знает.
Отметим, что у Денис был зарегистрирован и в другой соцсети – "ВКонтакте". Там он делился с подписчиками мнением относительно просмотренных фильмов и пройденных игр. А еще сын Елены Яковлевой любил выкладывать различные картинки, внушающие ужас из-за обилия крови, насилия и прочих сомнительных "вкусняшек". Однако сейчас, если внимательно посмотреть страничку, видно, что с апреля Денис Шальных свой аккаунт не обновлял. Что заставило его исчезнуть со всех радаров, остается только догадываться.
Кстати, ходят слухи, что мужчина до сих пор тяжело переживает развод. В начале года появилась информация, что сын Елены Яковлевой расстался с женой Викторией Мельниковой. Говорят, причиной стала измена. Впрочем, по другим данным, Денис Шальных предпочел скрыться из-за пристального внимания СМИ. Об этом он сам говорил.
Мужчина огорчен, что его называют фриком. "У меня довольно приятные черты лица, когда я не жирный, так что не нужно называть меня уродом. Очень обидно получается", – заметил он в соцсетях.
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