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"Очень грязная женщина": новый виток скандала с Шепелевым и Кудрявцевой

Дмитрий Шепелев и Лера Кудрявецва. Фото: Дни.ру
Шумиха вокруг Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева не утихает. Масла в огонь подлил лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин, утверждающий, что у телеведущей темное прошлое.
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Все началось с того, что несколько дней назад у себя на страничке в "Инстаграм" при переписке с подписчиками о его якобы нетрадиционной сексуальной ориентации Дмитрий Шепелев упомянул некую Леру, которая могла бы быть его "прикрытием": "Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла", – написал шоумен. По какой-то причине некоторые пользователи сочли, что речь идет о Лере Кудрявцевой.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Самое интересное, что так же поняла и сама теелведущая. В своем инстаграм-аккаунте она резко отреагировала: "Сегодня три новости узнала, что ты есть в инста, что я у тебя заблокирована и что ты пишешь обо мне. Может мне начать писать о тебе? А то мы все молчим то только из за Платона (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".

Дмитрий Шепелев не стал молчать. Он записал видеообращение, в котором заявил, что шутил, при этом он не обращался лично к Лере Кудрявцевой. "Мне непонятно, почему некоторые по необъяснимым для меня причинам принимают это на свой счет, обижаются, хамят в ответ. Чувство юмора и самоиронию никто не отменял. Если у кого-то с этим проблема, мне очень жаль", – сказал телеведущий.

И тут в скандал вмешался лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин, утверждающий, что хорошо знает Леру Кудрявцеву, причем задолго до того, как она стала знаменитой. Разин встал на сторону Шепелева. "Кто бы как ни относился к словам Леры Кудрявцевой, но, в этой ситуации я за Диму Шепелева. Такое ей устрою, что мало не покажется. Если бы вы знали о том образе жизни, который она вела и то, как она попала в Москву. Если я рот открою, то ей вообще наступит конец. Поэтому хотелось бы надеяться, что она одумается и оставит в покое Диму", – пригрозил Андрей Разин в "Инстаграм".

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Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Вскоре, правда, он по какой-то причине убрал свой пост, но вскоре опубликовал новый. "Я удалил пост про Леру Кудрявцеву, как удаляю все в отношении нее, потому что я вообще не считаю ее достойным человеком. Она – очень грязная женщина, которая, мало того, что сама грязная, так она еще и других грязью поливает", – заявил продюсер.

Он не удержался от угрозы: "Если она не прекратит писать о нем гадости и высказываться подобным образом, то я выложу ее полное разоблачение на своей странице". При этом Андрей Разин признался, что не знаком с Дмитрием Шепелевым, никогда не встречался и не общался с ним, но ситуация его "настолько тронула", что он не смог остаться в стороне.

Автор: 20 ноября 2019, 09:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А этот, везде свой нос засунет .....
1

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