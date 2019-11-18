Утяшева разочаровала народ

Россияне в шоке от организации концерта супруги Павла Воли. В частности, беременная поклонница Ляйсан Утяшевой пожаловалась журналистам, что с ее места не было видно сцену.
За билеты женщина отдала семь тысяч рублей. Она умоляла организаторов пересадить ее, однако те ответили отказом. "Сколько разочарований, осадка, обид и даже слез оставило вчерашнее выступление, я этот вечер не хочу вспоминать", – приводит слова фанатки Утяшевой Privet-Rostov.
Она рассказала, что место было за мониторами, расположенными в середине зала, откуда ничего не было видно. "Я полвыступления просмотрела в полустоячем состоянии, и то выступающих видно было по колено. Испорчен вечер, ожидание, потрачено время зря. Нервы не вернутся назад, семь тысяч рублей в мусорку", – сказала жительница Ростова-на-Дону.
Ляйсан Утяшева проигнорировала скандальный инцидент. В своем аккаунте в "Инстаграме" супруга Павла Воли поблагодарила жителей города, которые пришли на концерт.
"Ростов-на-Дону, спасибо! Спасибо за ваши эмоции, за полный зал и ваши слова! Для меня это бесценно", – написала Ляйсан Утяшева.
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