"Я в радости и в шоке от таких скоростей": Собчак впечатлили темпы рабочих

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками радостью. Совсем скоро знаменитость сможет переехать в свой новый дом.



Не так давно вся сеть шумела о свадьбе Собчак и Богомолова. Пышное торжество отметили с размахом, и похоже, молодая семья задумалась над пополнением. Почти всю осень интернет наводняют слухи о беременности Ксении, однако сама звезда отечественного шоу-бизнеса эту информацию никак не комментирует.

Зато известно, что в ее доме, который уже почти достроили, сразу две детских. Тем не менее, Собчак сейчас воспитывает одного ребенка – юного сына Платона, которого родила от бывшего мужа Максима Виторгана. Значит ли это, что телеведущая действительно намерена через какое-то время родить еще одно чадо?

Впрочем, пока о том, что именно будет находиться в доме Собчак говорить не приходится – его еще не обустроили. Зато возвели быстро, чем Ксения поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Она выложила примечательное видео с праздника, в подписи к которому поделилась с поклонниками радостью от предвкушения скорого переезда.

"Отметили праздник Конька с Хонкой. За несколько месяцев уже возведен мой будущий дом!!! " (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала звезда отечественного шоу-бизнеса.



Знаменитость призналась, что она одновременно и рада, и удивлена такому скорому темпу рабочих. Еще совсем недавно телеведущая выкладывала фото, где позировала на фоне голых стен, а теперь, уже через совсем небольшой промежуток времени, она сможет начать обустраивать семейное гнездышко под свой вкус.

