"Дикость и глупость": муж Собчак выступил с заявлением после дикого скандала

Поэт и драматург Виктор Гусев в 1935 году написал принесшую ему шумный успех пьесу "Слава". Она поднимала острые проблемы новой социалистической морали, долга и героизма, а поэтому обошла почти все театры и самодеятельные коллективы страны. После развенчания культа личности Сталина о пьесе забыли. Вторую жизнь ей подарил Константин Богомолов, поставивший спектакль в питерском БДТ. И грянул скандал.

Критики были единодушны во мнении, что постановка заслуживает главной театральной премии России – "Золотой маски". Но ее экспертный совет в номинации Богомолову отказал – мол, спектакль рассматривается как идеологически вредный и манипулятивный.

Председатель экспертного совета фестиваля "Золотая маска" Дина Годер пояснила: "В этом спектакле прекрасная актриса Нина Усатова говорит: "Ну, а что? Сталин – сын трудового народа, а я его дочь", и зал аплодирует в этот момент. Если мы будем так же к этому прямо относиться, то, значит, мы ну, как бы, совсем с чувством вне этики".

Грянул скандал. Константин Богомолов молчать не стал. "Мне не привыкать к предвзятости или идеологическому давлению, – заверил муж Ксении Собчак. – Дело в принципе и взгляде на то, чем должна быть Национальная премия. Само обвинение в пропаганде сталинизма этим спектаклем считаю глупостью. Но важнее иное. Когда Национальная премия берет на себя функции этического комитета и проповедует, каким должно быть искусство, соответствует ли оно политическому моменту, правильно ли воспитывает зрителя – она, Национальная премия, перестает быть беспристрастным собирателем и пропагандистом эстетических ценностей, а заявляет себя как советский худсовет или маккартисткий орган".

Напомним, "Слава" с триумфом была показана в Москве и Прибалтике в этом году. Поэтому ее отсутствие на "Золотой маске" выглядит как минимум странно и нелепо.