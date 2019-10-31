Лишившаяся волос Собчак вышла в свет и была атакована

Ксения Собчак появилась на презентации, устроенной Яной Рудковской по случаю выхода реалити-шоу "ЯнаСупер" на канале "Супер". На гламурную телеведущую немедленно набросились из-за ее вида.

С тех пор как Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, в СМИ с завидной регулярностью появляются данные о том, что ведущая ждет ребенка. Ходили слухи, что якобы из-за беременности гламурная блондинка так быстро и окольцевала избранника. Активно подогревает общественность сама Ксюша, появляющаяся в свете то в подчеркнуто свободных нарядах, то в облегающих, акцентирующих внимание на животе.

Накануне, 30 октября, она пришла на презентацию, организованную Яной Рудковской. Музыкальный продюсер снялась со своей семьей в реалити-шоу. Яна решила показать, что ее жизнь далека от того идеала, который она демонстрирует на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Собчак выступила продюсером этого проекта.

В свет блондинка вышла в черном облегающем наряде, который, по мнению пользователей Сети, идет исключительно плоским моделям. На Ксении же он сразу выявил внушительные бедра и округлый животик. Разумеется, увидев все эти несовершенства, журналисты атаковали Собчак вопросами, действительно ли она беременна.

Ксения отказалась говорить на эту тему, чем еще больше распалила представителей СМИ. Ранее телеведущая поспорила с певицей Светланой Лободой насчет женского здоровья. В частности, на реплику ведущей, что частые роды приближают старость, артистка дала дерзкий ответ: якобы она молодеет после родов.

Ксения Собчак вышла из себя. "Ребят, не верьте вот в этот вот ****! Все, что она остальное говорит, может быть, это правда, но этот рассказ о том, как роды живительно влияют на женщин – это полный ****, не верьте этому. Я это тоже слышала до родов. У меня выпали все волосы, посыпались все зубы. Как человек, который пережил радиацию... Я еле-еле прихожу в себя!" – эмоционально высказалась Ксения Собчак. После такого признания вряд ли можно рассчитывать на то, что ведущая захочет повторить этот опыт.