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Найдено объяснение причудам похудевшей Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото:instagram.com/volochkova_art
В последнее время балерина сильно похудела и стала все чаще публиковать в соцсети фото без макияжа. Психолог Анна Хныкина объяснила, почему эпатажная Анастасия Волочкова в последнее время просто сияет от счастья.
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Эксперт оценила поведение звезды. Она уверена, что знаменитость влюблена, что и подтолкнуло ее к переменам во внешности.

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"Волочкова прекрасная, яркая женщина, которая всегда вела себя достаточно эпатажно. Не надо удивляться! Дело в том, что когда человека настигает влюбленность, все, наверное, это переживали, в этом состоянии действительно люди становятся забавными", – цитирует Хныкину Teleprogramma.pro. Она добавила, что, испытывая это чувство, люди начинают интенсивно и даже яростно себя улучшать.

По ее словам, все, что делает сейчас Анастасия Волочкова, снимки и видео, публикуемые ею в "Инстаграме", находится в рамках нормы. "Я бы не стала беспокоиться за ее психическое состояние. Я верю, что у нее история взаимная и она при этом счастлива", — высказалась специалист.

При этом психолог отметила, что свои фотографии в привлекательных образах люди зачастую выставляют, когда не нашли любовь или когда их чувства не взаимны. Таким образом они пытаются привлечь внимание. Хныкина заявила, что у влюбленных реальность искажается, и их реакция может быть странной.

По словам психолога, женщины в возрасте, как правило, просто радуются факту возникшей влюбленности, потому что тяжело, обладая мудростью, влюбиться. Психолог добавила, что даже после 35 лет уже сложно испытать это чувство. Она подчеркнула, что верит в то, что верит в то, что у Анастасии Волочковой на любовном фронте все хорошо.

Автор: 19 ноября 2019, 21:41
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