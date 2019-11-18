Волочкова в заношенном купальнике выставила напоказ соски

Анастасия Волочкова решила привлечь внимание накануне своего выступления. Скандально известная балерина предстала в облегающем купальнике, который подчеркнул все изгибы.

20 ноября в одном из столичных залов состоится спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". Главная роль в постановке отведена Анастасии Волочковой. Артистка призналась, что перед выступлением особенно усиленно репетирует. По семь-восемь часов Настя проводит в спортивном зале. Усилия ее не прошли даром. Волочкова не только научилась парить на полотнах и делать шпагат в золоченой клетке, но и сильно похудела.

Обновленную фигуру балерина продемонстрировала многочисленным подписчикам своей странички в социальной сети "Инстаграм". "Любовь совершает чудеса!🙏" – написала воодушевленная Анастасия, продемонстрировав подтянутое тело в сиреневом купальнике. От наблюдательных подписчиков не ускользнули соски балерины, задорно выглядывающие сквозь ткань. Впрочем, судя по комментариям, интернет-пользователи обратили внимание не только на них.

Некоторые фанаты высказали мнение, что купальник уже заношен. "Купальник прям из 90-х. такие были в моде тогда, мне кажется. Неужели поновее ниче не нашлось? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Опять в этом купальнике... Уже не в первый раз... Сколько можно? Другого нет, что ли?", "Видно все", "Да оденьтесь вы уже Анастасия!", "Фигура мужская, а купальник это только подчеркивает((", "У купальника какой-то странный цвет. То ли освещение то ли уже от стирок полинял..." – высказались подписчики Анастасии Волочковой.

Ранее балерина призналась, что не только благодаря усиленным тренировкам смогла похудеть. Артистка еще урезала свой рацион. Она рассказала, что питается крайне скудно: зеленью да супчиком "том-ям" да яичками. Причем, по словам Анастасии Волочковой, часто ей удается поесть только раз в день.