Прикрывшаяся вениками Волочкова взялась за старое

Балерина предстала перед поклонниками и критиками в "Инстаграм" практически обнаженной. Она выложила снимок, на котором стоит в большой бочке в одних трусах, прикрыв голую грудь банными вениками.
"Ледяная купель-очищение души и тела от любого негатива", – подписала фото знаменитость. Реакция хейтеров не заставила себя долго ждать. "Началось", "В своем репертуаре", "Мы уже это видели", "Опять кадушка. Все предсказуемо", "Видали уже, ничего нового, одно и то же", – прокомментировали они кадр.
Однако положительных откликов на публикацию Анастасии Волочковой оказалось намного больше, чем негативных. Пользователи соцсети отметили, что похудевшая танцовщица прекрасно выглядит. "Этот божественный профиль, заключенный в мгновении всей человеческой красоты, заложенной создателем в женщине. Шедевральное спокойствие, проникающее и озаряющее душу", "Без краски свежо выглядите и моложе", "Красотка", – осыпали Анастасию Волочкову комплиментами россияне.
Отметим, Анастасия Волочкова является одной из излюбленных мишеней хейтеров. Балерину как правило высмеивают за фото с ее коронным шпагатом и кадры из бани. Она даже на какое-то время закрывала возможность комментировать свои посты, устав от нападок недоброжелателей.
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