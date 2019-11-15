Специалист: состояние тающей на глазах Волочковой вызывает опасение

Анастасия Волочкова призналась, что сумела сбросить лишние килограммы благодаря строгой диете и регулярным многочасовым тренировкам. Эксперт оценил меню балерины и обеспокоился ее состоянием.

Анастасия Волочкова не делает секрета из того, как ей удалось похудеть. "В моем рационе только салатные листья, отварные или сырые домашние яйца, курица отварная и овощные супы. Главное, я ем очень мало или почти ничего. Иногда просто два вареных яйца в день", – рассказала балерина на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

А еще у артистки есть "волшебный напиток", рецептом которого она любезно поделилась с многочисленными подписчиками: "Кипяток, имбирь (побольше), лимон и пол-ложечки меда. Действует безотказно!" Однако Волочкова сразу предупредила, что ее способ питания не является руководством к действию.

К тому же балерина готовится к спектаклю "Балерина в Зазеркалье цирка", репетируя порой по восемь часов в день. Это тоже способствует потере килограммов.

Диетолог Надя Шарк проанализировала стиль питания Анастасии Волочковой и встревожилась. "Глава института питания РАМН академик Виктор Александрович Тутельян учил меня, что энергозатраты человека (сколько калорий он тратит) должны быть равны энергетической ценности пищи (калорийности за день)", – пояснила специалист.

По мнению эксперта, балерина питается крайне скудно, что может отразиться на организме самым негативным образом. "Этого крайне мало для того, чтобы чувствовать себя активным и энергичным. Ведь пища – это один из основных источников энергии. Из этого следует, что, если человек тратит намного больше калорий, чем он съедает (а получается, что так и происходит у Анастасии, которая проводит у балетного станка почти весь день), то организм недополучает питательных веществ для поддержания жизнедеятельности. И если это происходит достаточно долгое время (несколько недель, месяцев), то организм может выйти из строя", – цитирует специалиста сайт "Комсомольская правда".

Эксперт озвучила два варианта развития событий: либо у Анастасии Волочковой сейчас такой период, когда организм еще не понял, что не получает пищи в полной мере, либо она дополнительно принимает витамины, минералы или БАДы. Они призваны компенсировать то, чего не хватает.