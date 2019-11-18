Рудковская отказалась жалеть плачущего сына

После того как в эфир вышло новое реалити-шоу, рассказывающее о частной жизни Яны Рудковской, женщина стала получать еще больше критики в свой адрес. В частности, пришлось объяснять, почему она так легко отпускает мужа Евгения Плющенко и совсем не жалеет шестилетнего сына Александра, когда тот плачет.

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