Рудковская отказалась жалеть плачущего сына

Яна Рудковская обсудила свое реалити-шоу "ЯнаСупер" с телеведущей Юлий Барановской в программе "Все к лучшему". Музыкальный продюсер призналась, что не понимает, почему общественность так негативно относится к некоторым аспектам ее жизни. Речь идет о том, что она спокойно позволяет мужу, прославленному фигуристу Евгению Плющенко ездить в Ленинградскую область почти каждые выходные и не утешает сына Александра (более известного как Гном Гномыч), когда тот плачет.
"Я не представляю, как воспитывать детей одной. И я рада и вижу, как мне помогает Женя, с которым мы сразу договорились: если мальчик плачет, никто не бежит его успокаивать", – заявила Рудковская.
В первой серии телепроекта было показано, как маленький Саша играет в футбол. Ему явно не нравилось все происходящее на поле, и он плакал. Однако Рудковская не стала его успокаивать. Яна придерживается мнения, что ребенку следует наладить отношения в коллективе, поэтому и не вмешивается. "Во время тренировки он падает по 30-50 раз, и что, мне всегда надо подбегать и жалеть его?" – задала риторический вопрос Яна.
Музыкальный продюсер также прокомментировала слухи о том, что у ее мужа Евгения Плющенко есть любовница. Якобы у спортсмена роман с моделью из Санкт-Петербурга. Яна Рудковская улыбнулась и включила Юлии Барановской аудио: Евгений говорит, обращаясь к жене, что сильно любит ее, и эта информация – просто реакция на их шоу.
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